Завтра, 9 мая, страна будет отмечать День Победы. В честь великого праздника в Москве и Подмосковье прогремят салюты. Рассказываем о главных площадках.

Москва

В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице салютный дивизион Западного военного округа запустит праздничный артиллерийский салют из 16 точек. Об этом сообщил сайт Минобороны РФ.

Салют прогремит в Парке Победы, Лужнецкой набережной — их двух мест, Лианозове, Всероссийском выставочном центре, Измайловском парке, Ново-Переделкине, Парке Кузьминки. Помимо этого, представление можно будет посмотреть в Нагатинском затоне, в Обручевском, Южном Бутове, Митине, Покровском-Стрешневе, Левобережном, Зеленограде и Троицке.

А еще в этот день военнослужащие салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина украсят ночное небо Москвы триколором. Специалисты смогут сделать это благодаря уникальной высотной и цветографической схеме.

«Дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ и специальным пусковым комплексом для производства салютов «Триколор», которые будут размещены на трех точках: Лужнецкая набережная, Поклонная гора, парк ВДНХ», — рассказали в пресс-службе министерства.

С помощью программного обеспечения специалисты смогут проектировать и моделировать сценарий салюта, а также создавать разнообразные картины.

Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что праздничных мероприятий в городе не будет.

Подмосковье

Жителей Московской области тоже ждет праздничный салют. В частности, в Подольске в 22:00 тематические мероприятия завершатся фейерверками. Посмотреть их можно будет в сквере Поколений в Подольске, а также в микрорайонах Кузнечики, Климовск, Львовский.

В Дзержинском 9 мая пройдет торжественный митинг и спортивные соревнования на воркаут-площадке. После там будет запущен красочный салют.

В Балашихе фейерверки прогремят на нескольких центральных площадках: улица Парковая, дом 2, где площадь перед ЛД «Арена «Балашиха». А также в микрорайоне Железнодорожный, улица Пролетарская, дом 27 — напротив здания администрации.

В Мытищах в этом году администрация решила провести все мероприятия в онлайн-формате, а салют отменить. Все это сделано ради предотвращения распространения коронавируса. Тоже самое решили и власти Люберец. Глава городского округа Владимир Ружицкий заявил, что салюта не будет 9 мая.