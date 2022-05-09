Сироповая бомба, лозунги и переписанная история. День Победы в европейских столицах

День Победы в некоторых западных странах запомнился не шествиями в честь героев Великой Отечественной войны, а провокациями. Например, в Польше российского посла облили краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат, а в Чехии советского полководца Ивана Конева лишили звания почетного гражданина Праги.

Нападение на посла в Варшаве

В День Победы посол России в Польше Сергей Андреев возложил цветы на кладбище советских воинов в Варшаве. Неизвестные хотели сорвать мероприятие и плеснули в лицо дипломату красной жидкостью, которая оказалась сладким сиропом. Позднее Telegram-канал Shot сообщил, что нападавшей была украинская активистка.

«Полиции и близко не было. Поэтому когда мы попытались пройти к памятнику, чтобы возложить венок — мы с супругой и несколько сотрудников, — нас попросту заблокировали, окружили и дальше был шум-гам, оскорбления, бросали этот сироп. Полиция появилась минут через 10», — рассказал Андреев РИА «Новости».

Момент нападения на российского посла попал на видео. На кадрах видно, что Андреев стоит в толпе людей с флагами Украины, а прямо ему в лицо летит емкость с красной жидкостью. Дипломат не отреагировал на провокацию, а лишь отер лицо рукой. Позднее Андреев подчеркнул, что никто из делегации не пострадал.

После этой провокации МИД России потребовал от Польши незамедлительно организовать церемонию возложения венка, а также обеспечить ее полную безопасность от провокаций. Официальный представитель ведомства Мария Захарова добавила, что «поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо — и оно кровавое». Следком России уже обещал разобраться в обстоятельствах нападения.

«Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное — на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», — сказала она.

В МИД Польши заявили, что «осознают серьезность ситуации» с нападением на посла России, глава ведомства Збигнев Рау назвал случившееся инцидентом, «достойным сожаления».

При этом глава МВД Польши Мариуш Каминький попытался оправдать провокацию. Он заявил, что российскому послу не рекомендовали возлагать цветы на 9 Мая в Варшаве. Он также сказал, что ему понятны эмоции украинских женщин, чьи «мужья мужественно борются за защиту родины».

Лозунги Кишинева

В Кишиневе во время шествия в честь Дня Победы неизвестный выкрикнул из толпы лозунг, использующийся украинскими националистами. Однако провокация не удалась — в ответ на это люди начали кричать «в составе России».

Никаких массовых беспорядков в итоге во время шествия не было. Небольшую перепалку после выкрика сторонника Украины быстро прекратили дежурившие рядом полицейские.

Накануне Дня Победы в Молдавии запретили носить георгиевскую ленточку, тем не менее большинство депутатов и политиков — участников Марша Победы пронесли символ Победы у себя на груди.

Жители Кишинева также устроили торжественное шествие «Бессмертного полка» в честь 9 Мая. Они растянули красное знамя и прошли по городу. В акции приняли участие порядка 25 тысяч человек, среди которых оказались и бывшие президенты страны Игорь Додон и Владимир Воронин. Шествие сопровождали оркестр, ретромобили и байкеры.

Прага отказалась от Конева

В День Победы мэр Праги Зденек Гржиб предложил лишить маршала СССР Ивана Конева статуса почетного жителя столицы Чехии. Решение должен подтвердить городской парламент.

По словам Гржиба, власти якобы выяснили, что Конев не был «честным человеком», а потому решили забрать у него звание, присвоенное в 1945 году вскоре после того, как советские войска освободили город от нацистов.

В письменном обосновании решения мэра говорится, что Красная армия вошла в Прагу уже после капитуляции Германии, а советские войска, хоть и освободили город от нацистских захватчиков, но не боролись за настоящую свободу местного населения, так как Чехия оказалась в «советском блоке», где мог быть только один взгляд на историю.

Также Конева посмертно обвинили в том, что он якобы «намеревался осуществить военное вмешательство в Польше в октябре 1956 года». По данным агентства СТК, советского маршала лишили статуса почетного горожанина Праги из-за участия в подавлении восстания в Венгрии в 1961–1962 годах, после которого появилась Берлинская стена.

В 2020 году муниципальные власти Праги решили снести памятник маршалу Ивану Коневу, установленный в 1980 году.

На протест российского МИД, а также требование дочери маршала Конева и министра обороны России Сергея Шойгу вернуть памятник ее отцу на родину в Праге ответили отказом. Снесенную фигуру советского военачальника передали музею ХХ века.