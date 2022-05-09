Советские танки и «Бессмертный полк» в метель. Как отметили День Победы от Камчатки до Москвы

Празднование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня проходит во всех регионах России. Первым городом, где прошли торжественные мероприятия, стал Петропавловск-Камчатский. А в Норильске военный парад и акция «Бессмертный полк» прошли под сильным снегопадом. «360» собрал основные кадры с празднования Дня Победы.

Участие в военном параде на Камчатке приняли более 1,2 тысячи человек. Впервые с маршем по центральной площади столицы прошли военнослужащие-женщины из сводной роты управления войск и вооруженных сил на северо-востоке России. Видео в своем Telegram-канале опубликовало правительство Камчатского края.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, всего в параде приняли участие 17 сводных рот и 20 единиц военной техники.

В Южно-Сахалинске на парад вышли более 800 человек и 32 единицы боевой и специальной техники.

Источник фото: Министерство обороны России

Легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, а также самоходная артиллерийская установка ИСУ-122 вошли в состав механизированной колонны боевой техники во Владивостоке.

Источник фото: Министерство обороны России

Непогода не помешала жителям Читы выйти, чтобы посмотреть на торжественный военный парад. Видео с места событий опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале. На опубликованных кадрах видно, что зрители укрылись от осадков под зонтиками, а военнослужащие чеканят шаг под слабым снегом.

Советскую военную технику поставили во главе механизированных колонн в Приморском крае и Бурятии. В Уссурийске зрители увидели проезд первого танка МС-1, разработанного в Советском Союзе, а в Улан-Удэ проход колонны открыл Т-34, за которыхм проследовали тяжелый танк ИС-2 «Иосиф Сталин» и «Катюша». В военном параде в столице Бурятии также приняли участие солдаты Вооруженных сил Монголии.

Источник фото: Министерство обороны России

Курсанты военных училищ с маршем и песнями промаршировали по проспекту Мира в Красноярске в ходе военного парада. После здесь началась акция «Бессмертный полк».

Погода в этот День Победы не особо порадовала россиян. В связи с пасмурной погодой в Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве отменили воздушную часть парада.

В Норильске жители вышли на торжественные мероприятия, даже несмотря на обильный снегопад, который обрушился на город.