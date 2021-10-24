День победы над полиомиелитом. Болезнь ушла из России, но все еще опасна для детей

Всемирный день борьбы с полиомиелитом ежегодно отмечается 24 октября. Опасное неизлечимое заболевание, вызываемое полиовирусами, чаще всего поражает маленьких детей, вызывает паралич и приводит к смерти. И хотя Россия свободна от полиомиелита, риск завоза инфекции остается реальным.

Недетская угроза

Полиомиелит — опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Чаще всего им страдают дети в возрасте до пяти лет. Заболевание вызывают три типа полиовируса. Два из них уже не циркулируют в природе.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом отмечается 24 октября, в день рождения американского вирусолога Джонаса Солка, в 1950-х годах разработавшего инактивированную вакцину против инфекции. А в конце десятилетия в СССР первыми в мире разработали технологию производства живой вакцины.

Россия носит статус страны, свободной от полиомиелита, но пока вирус передается в других странах, эта будет оставаться актуальным для всех. Случаи заражения до сих пор фиксируют в таких регионах с неполной иммунизацией, как Африка и Южная Азия. В России последние случаи полиомиелита фиксировали в 2010 году, тогда инфекцию завезли из Таджикистана.

В октябре стало известно о вспышке полиомиелита на северо-западе Украины. В селе Большая Омеляна Ровненской области паралич подтвердился у полуторагодовалого ребенка. Родители отказались от прививок из-за религиозных убеждений. Впоследствии в их семье заразились еще шесть детей.

Полиомиелитное коварство

Вирус передается от человека к человеку. Он проникает в организм через рот, после чего обживается в желудочно-кишечном тракте. И выводится из зараженного организма вместе с испражнениями или рвотой. Такой механизм передачи инфекции называют фекально-оральным. В редких случаях вирус может передаться через посторонние носители, продукты питания или загрязненную воду.

Полиомиелит может привести к общему параличу за считаные часы. По данным Всемирной организации здравоохранения, в одном из 200 случаев наступает необратимый паралич. Среди таких людей 5–10% умирают: из-за развития паралича дыхательных мышц они навсегда перестают дышать.

Болезнь начинается как обычная ОРВИ или кишечная инфекция, поэтому ее легко спутать. При несвоевременном обнаружении полиомиелит может привести к необратимым последствиям. Инкубационный период длится от четырех дней до месяца, чаще всего занимает от одной до трех недель. Специфические симптомы — лихорадка, усталость, рвота, недомогание, головная боль, отек слизистых. В начале болезни их нет.

Лечить нельзя, привиться

Полиомиелит не лечится, но его можно избежать. И вакцинация — лучший способ профилактики. Несколько прививок обеспечат ребенку защиту на всю жизнь. В России применяют два типа вакцины против полиомиелита: инактивированная полиовакцина (ИПВ) и живая оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ). Причем последняя способна не только защитить от полиомиелита, но и предотвратить риски заражения коронавирусом.

Советский вирусолог Михаил Чумаков еще в 1960-х годах говорил, что вакцина от полиомиелита может смягчить течение гриппа. Ученые Центра имени Чумакова решили проверить эту гипотезу на коронавирусе. Они провели эксперимент и дали 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита, после чего в этой группе получили резкое снижение заболеваемости ковидом.

Роспотребнадзор ранее предложил дополнительно вакцинировать от полиомиелита детей до пяти лет, которые еще не были привиты или не получали прививки в сроки, установленные национальным календарем. Первый укол делают ребенку уже в три месяца, затем с промежутками в 1,5 месяца — еще два. Ревакцинация проводится, когда ребенку полтора года, вторым уколом — в 20 месяцев, третьим — в 14 лет.