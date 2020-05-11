День Победы, двойник Ким Чен Ына и чипирование людей. Неделя в фотогалерее

Коронавирус уже много недель подряд продолжает оставаться главной и самой обсуждаемой темой. Однако за минувшие семь дней в России и мире произошло множество событий, которые не уступают ему по важности. Подробнее о главных темах недели с 4 по 10 мая — в фотогалерее «360».

День Победы на самоизоляции

Впервые 9 мая пришлось отмечать без массовых мероприятий и традиционных военных парадов. Однако это не заставило людей отказаться от празднования великой даты — 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войны.

Специально для ветеранов, которые входят в группу риска по коронавирусу устроили несколько различных поздравительных мероприятий. В Подмосковье прямо под их окнами провели праздничные концерты, а волонтеры лично поздравили каждого героя — соблюдая при этом все необходимые нормы безопасности.

Традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в онлайн-формате. По всему миру удаленно провели и другие праздничные акции. В их числе — исполнение песни «День Победы» на родном языке. Песню спели более миллиона участников из 60 стран.

Однако не везде решили отказаться от праздничных мероприятий. В Белоруссии Парад Победы, как и другие запланированные акции, прошли в обычном формате.

Белый дом забыл упомянуть роль СССР в победе над нацизмом

Белый дом в день капитуляции Германии объявил, что нацизм победили США и Британия. О роли СССР Америка не сказала ни слова, как будто Советский Союз вообще не участвовал во Вторй мировой войне. Публикация появилась в сети, когда в России уже наступило 9 мая. На нее отреагировали тысячи разгневанных пользователей, в числе которых и знаменитости.

Мировая сенсация — бабушка Зина

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева всего за несколько дней она собрала почти два миллиона рублей для медиков, которые борются с новым типом коронавирусной инфекции.

98-летняя пенсионерка вдохновилась примером британского ветерана Тома Мура, который прошел на ходунках по своему саду, благодаря чему смог собрать больше 30 миллионов фунтов стерлинга. Бабушка Зина давно не выходит из дома, а потому решила действовать другим способом — каждый день до 9 мая рассказывать истории о войне на своем YouTube-канале.

Музей Зои Космодемьянской открыли в Подмосковье

В Подмосковье открыли новый мультимедийный музей, посвященный Зое Космодемьянской. Современный комплекс создали специально к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он расположен деревне Петрищево в Рузском округе — именно там во время войны казнили знаменитую партизанку.

В музее восстановлен вид деревни Петрищево того времени — там расположен и Дом Кулик, где Зоя ночевала перед казнью, и даже скамейка, на которой она провела последнюю ночь.

Ким Чен Ына обвинили в использовании двойника

Британское издание Daily Mirror опубликовало ролик, на котором запечатлены несколько человек, которые одеты также, как Ким Чен Ын во время своих публичных выступлений. Их лиц не видно, но с боку и со спины они действительно похожи на лидера Северной Кореи.

Издание утверждает, что Ким Чен Ын использует двойников, чтобы обезопасит себя от покушений. Авторы материала уверены, что один из них мог подменить северокорейского лидера в апреле, когда поползли слухи о его серьезной болезни и исчезновении.

Этому аргументу нашлись более весомые доказательства — внешность главы Северной Кореи до и после его пропажи на несколько недель сильно различается.

Илон Маск планирует чипировать людей

Илон Маск заявил, что в течение года создаст чипы, которые можно будет устанавливать в мозг человека. Они позволят вернуть пациенту утраченные слух, зрение или подвижность конечностей. Эксперты считают, что это — неизбежное будущее, однако в 2020 году таких технологий еще не будет. На разработку и испытания уйдет как минимум несколько лет.

О своей работе миллиардер сделал вскоре после появления в сети конспирологической теории о коронавирусе. Многие пользователи уверены, что COVID-19 — это искусственно созданное биологическое оружие. Его выпустили, чтобы под предлогом вакцины от вируса чипировать все человечество. Этот коварный замысел приписывают основателю Microsoft Биллу Гейтсу.

За прошедшую неделю Илон Маск шокировал пользователей не только этим заявлением. В сети бурно отреагировали на необычное имя, которое миллиардер дал своему шестому ребенку — X Æ A-12. Как оно произносится, пока никто из пользователей не знает, однако жена Маска объяснила, что это не просто набор букв.

Фигуристка Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко

Одна из самых талантливых фигуристок России Александра Трусова перешла к другому тренеру. Вместо Этери Тутберидзе 15-летнюю спортсменку станет учить Евгений Плющенко. Решение Трусовой вызвало в сети бурную реакцию. Одни обвинили ее в предательстве и раскритиковали, другие — одобрили поступок и поддержали. Одной из причин перехода называют ревность к другой участнице команды Тутберидзе, другой — недостаток внимания со стороны тренера.

Фигуристка впервые в истории женских соревнований исполнила во время выступления два четверных прыжка. На этом она не остановилась, и в 2020 году в одном прокате сделал уже пять таких прыжков.

Арест четверых обвиняемых в убийстве Александра Минеева

Суд заочно арестовал четверых обвиняемых в убийстве основателя магазинов «Партия» Александра Минеева. Речь идет о президенте Федерации киокусинкай Республики Дагестан Сарудине Багаудинове, экс-адвокате Игоре Лесковском, а также бизнесменах Александре Винсе и Екатерине Яковлевой. Всех фигурантов объявили в международный розыск.

Миллиардера Минеева убили в 2014 году — это преступление стало одним из наиболее резонансных происшествий за последние годы. Основателя «Партии» расстреляли из автомата в его собственном внедорожнике в подмосковном Королеве.

Распространение коронавируса

Количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией во всем мире превысило четыре миллиона человек. Жертвами нового типа инфекции стали почти 300 тысяч пациентов, при этом около 1,5 миллиона зараженных выздоровели.

Представитель ВОЗ заявил, что Россия выходит на плато по коронавирусу. Ранее стало известно, что Москва и Московская область до 31 мая продлили режим самоизоляции и другие ограничения, которые вводились из-за эпидемии.

Многие регионы страны вводят масочный режим — при посещении общественных мест жители обязаны носить это средство защиты. В Москве дополнительно вводят перчаточный режим — для выхода из дома защищать не только лицо, но и руки. Это нововведение постепенно входит в жизнь россиян. «360» рассказало, куда можно пойти без масок, а где она нужна обязательно.