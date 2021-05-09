День Победы: важные факты об одном из самых значимых праздников страны

В России 9 мая отмечается один из самых значимых праздников — День Победы в Великой Отечественной войне. День легендарной победы Красной армии над фашизмом и день памяти воинов, погибших в это кровопролитное время. Много разных фактов известно об этом страшном для страны времени: подвиги советских солдат, истории работников тыла и жителей городов, переживших войну. Мы же вспомним то, что относится непосредственно к этому празднику.

Две капитуляции

Берлин был взят советскими войсками 2 мая 1945 года, но солдаты фашистской армии еще неделю оказывали сопротивление. Акт о капитуляции Третьего рейха, подписанный в Реймсе 7 мая 1945 года, не удовлетворил Сталина, и глава СССР распорядился, чтобы общую капитуляцию в Берлине от представителей видов вооруженных сил нацистов принял маршал Жуков. Окончательная капитуляция Германии была подписана 22:43 8 мая по среднеевропейскому времени, но в Москве на тот момент уже было 00:43 9 мая.

Источник фото: Wikimedia

Именно поэтому в Европе праздник отмечают 8-го числа. Но там этот день носит название не День Победы, а День примирения. 8 мая в странах Европы чествуют жертв нацизма. А в США отмечают сразу два праздника — День победы в Европе и День победы в Японии (V-E Day и V-J Day).



Но, несмотря на это, официально Советский Союз находился в состоянии войны с Германией до 25 января 1955 года.



Знамя на Рейхстагом

Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, ставший Знаменем Победы, был установлен на крыше в 22 часа 30 апреля по «берлинскому» времени, но 1 мая по московскому. Он стал четвертым по счету знаменем из установленных на крыше здания. Первые три были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела, из-за которого был разрушен стеклянный купол здания. Но вражеская артиллерия не смогла уничтожить закрепленное на восточной крыше знамя, водруженное Берестом, Егоровым и Кантарией. Символом Победы стала фотография Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».

Источник фото: Wikimedia

Доподлинно известно, что фото постановочное. Роли знаменосцев исполняли Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев. Снимок был сделан 2 мая, когда Берлин уже взяли. Впоследствии фотография была отредактирована: добавили грозовые облака, а также изменили знамя — оно стало более красным. Также были заретушированы вторые часы Абдулхакима Исмаилова, который поддерживал Алексея Ковалева, водружающего флаг.

Почему Знамя Победы не несли по Красной площади?

Знамя Победы, которое было привезено в Москву 20 июня 1945 года, должны были пронести по Красной площади. И несмотря на тренировки расчета знаменщиков, хранитель знамени в Музее Советской Армии утверждал, что водрузившие его над Рейхстагом и откомандированные в столицу как знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест прошли на репетиции неудачно — дело в том, что на войне солдатам было не до строевой подготовки. Назначать других знаменосцев было нелепо и к тому же поздно. Тогда Жуков решил, что, знамя не будет вынесено. Поэтому, вопреки распространенному мнению, знамени на Параде Победы не было. Первый раз знамя выносили на парад в 1965 году.



А позже выяснилось, что от Знамени Победы кто-то отрезал полоску шириной три сантиметра. По одной из версий, ее на сувенир забрал себе наводчик «Катюши», штурмовавший Рейхстаг. По другой — кусочек знамени взяла работница политотдела 150-й стрелковой дивизии. Вторая версия более вероятна, так как в начале 70-х годов в Музей Советской Армии пришла женщина, рассказавшая эту историю и показавшая свой лоскуток, который подошел по размеру к знамени.

Источник фото: Wikimedia

Первый парад — в июне

Парад Победы прошел 24 июня 1945 года. Изначально его проведение планировалось еще на конец мая, но дату определяли швейные фабрики, которым пришлось изготавливать 10 тысяч комплектов парадного обмундирования для солдат.

Также 24 июня был сильный ливень, из-за которого отменили пролет авиации. Все участники парада насквозь промокли. Мундир маршала Рокоссовского так сильно сел, что его пришлось распарывать, чтобы снять.

Принимал парад маршал Георгий Жуков на серебристо-белом коне Кумире. На его месте должен был быть Сталин как главнокомандующий, но он остался сидеть на трибуне. Сталин сказал Жукову, что принимать парад верхом предстоит ему, но обязательно на этом коне. Маршал Жуков превосходно справился с задачей.

Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади в Москве 8 мая 1995 года в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник фото: Flickr

20 лет без парада

Мало кто знает, но на протяжении 20 лет 9 Мая вообще не считалось праздничным днем.



В 1948 году руководство страны заявило, что надо забыть о войне и заниматься восстановлением государства. И только в 1965 году 9 Мая как праздник возродил Брежнев. Тогда же был проведен второй парад Победы. Третий прошел к 40-летию Победы — в 1985 году, следующий — спустя еще 15 лет.

После распада Советского Союза парады 9 мая не проводились вплоть до 1995 года, и лишь с этого года они стали постоянными.

Источник фото: пресс-служба Кремля\

Георгиевская лента

Мало кому известно о важном смысле георгиевской ленты, точнее, об имении Георгий для Дня Победы. 6 мая 1945 года, прямо накануне Дня Победы, был День Георгия Победоносца, а капитуляцию Германии подписал маршал Жуков, которого тоже звали Георгий.

Источник фото: Flickr

И напоследок вспомним, как проходил первый парад — под проливным дождем.

Парад в пандемию

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году празднование Дня Победы пришлось перенести. Эпидемическая обстановка не позволяла провести празднование 9 мая, поэтому власти приняли решение перенести его на более поздний срок. Вскоре стало известно, что парад пройдет в разных регионах России в один день — 24 июня.

Президент России Владимир Путин объяснил, что мероприятия перенесли на этот день не просто так. Он напомнил, что именно в этот день 75 лет назад состоялся легендарный Парад Победы в Великой Отечественной войне.

«Когда мы определяли другую дату, мы выбрали именно 24 июня, потому что для истории нашей страны, для нашего народа это навсегда, на все времена день славы и триумфа», — пояснил президент.

В этот день парад Победы прошел в 28 городах страны. Торжественные шествия начались в Петропавловске-Камчатском, а закончились в Калининграде. Парады проводили с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, чтобы не допустить роста новых случаев заражения коронавирусом. Однако некоторые регионы решили отказаться от массовых сборищ, потому что ситуация с пандемией там обстояла серьезнее.

В 2020 году в некоторых парадах не принимала участие военная техника. Чтобы обезопасить служащих, которые были задействованы в шествии, на праздновании было ограниченное число зрителей в масках и перчатках. Для остальных организовали онлайн-трансляцию.

Самый масштабный парад традиционно прошел на Красной площади в Москве. В нем приняли участие порядка 15 тысяч военнослужащих России, а также Армении, Белоруссии, Китая, Сербии, Индии, Казахстана и других государств. Завершил праздничные мероприятия в разных городах традиционный салют Победы.

Бессмертный полк в режиме онлайн

Акцию «Бессмертный полк» традиционно проводили в России с 2012 года. Люди с фотографиями своих предков, которые погибли в Великой Отечественной войне или смогли вернуться домой, выходили на улицы и принимали участие в массовом шествии. Ежегодно акция проходила 9 мая, однако пандемия коронавируса внесла свои изменения в традицию.

Из-за роста новых случаев СОVID-19 власти страны приняли решение отложить акцию до улучшения ситуации. Соблюсти социальную дистанцию во время участия в шествии было невозможно, поэтому организаторы «Бессмертного полка» предложили впервые провести его в онлайн-формате.

Каждый желающий мог загрузить фото своего родственника, который воевал или был тружеником тыла, и рассказать его историю. Россияне поддержали эту инициативу — на сайты акции поступило более 2,7 миллиона заявок. 9 мая эти фото показывали на экранах разных городов страны. Кроме того, организаторы смонтировали все снимки и описания жизней ветеранов войны в долгий диафильм. Его начали показывать 9 мая, а завершили спустя 20 дней. За это время трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек.

Само шествие в результате не состоялось. Его планировали провести в День Военно-морского флота, 26 июля, рассчитывая, что к тому времени ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Однако этого не произошло, поэтому мероприятие решили перенести на 2021 год.

Но коронавирус снова нарушил все планы. Новый случаи заражения продолжают фиксировать, поэтому от массового шествия пришлось снова отказаться. Как и в прошлом году, «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Власти надеются, что полноценное шествие со снимками родных-ветеранов получится провести 24 июня.