Владимир Путин на совещании с регионами сообщил, что все запланированные праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне обязательно пройдут но когда ситуация станет безопасной. Однако он отметил, что парад воздушной техники состоится, отдавая честь героям.

В парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют Владимир Путин.

Воздушная часть парада традиционно привлекает наибольшее число зрителей. За несколько десятков минут российские пилоты впечатляюще показывают свое мастерство.

В 2020 году в торжественном мероприятии принимают свыше 150 летательных аппаратов. Самолеты будут вылетать сразу с нескольких аэродромов в различных областях.

Над Москвой традиционно пролетит самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, вертолеты Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, бомбардировщики, разные стратегические ракетоносцы, самолеты-заправщики, военно-транспортные Ан-124 и Ил-76МД, истребители серий Су и МиГ, а также фронтовые бомбардировщики и штурмовики Су-25. Возможно, что в небе пролетят и новые образцы авиатехники.

Линейные пролеты в воздушном пространстве пройдут над Санкт-Петербургом. В парадном строю пролетят истребители Су-30СМ и Су-35, дальние перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также вертолеты армейской авиации.

В небе над Орлом совершит пролет строй из восьми воздушных экипажей. Он будет состоять из самолетов Су-30.

Российская авиация поздравит город Курск. В его воздушном пространстве появятся различные истребители, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты армейской авиации разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник».

Калининград увидит в небе 20 самолетов и вертолетов ВВС РФ— истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Помимо этого воздушный парад смогут наблюдать жители Воронежа, Вологды, Белгорода, Ярославля, Нижнего Новгорода, Вязьмы, Острова и Смоленска.