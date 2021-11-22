День памяти Преподобной Матроны Московской: чем так сильно полюбилась людям слепая целительница

В понедельник, 22 ноября, православные верующие в России почитают память Святой Матроны Московской. Со дня ее рождения исполняется 140 лет. По преданию, перед смертью Матрона завещала людям приходить на ее могилу и просить помощи в любых бедах. К ней приходят с просьбой о помощи и благословении. Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии, рассказал «360», в чем он видит причины такой веры в силу Матроны и каковы исторические факты насчет ее истории.

Детство и юность

По преданию, Матрона родилась в селе Себино под Тулой 22 ноября, хотя точную дату установить практически невозможно. Девочка с рождения была слепой. Ребенком она была нежеланным, но после вещего сна ее родители-крестьяне решили ее оставить. Они поняли, что Матроне предначертана удивительная судьба.

Дети были не так добры к приятельнице без глаз, они не принимали ее — и ребенок наше утешение в храме. Шли годы, и постепенно становилось известно, что Матрона обладает даром не только предвидения, но и целительства. Она прогоняла болезни, люди несли ей дары. Так ребенок без зрения стал кормильцем своей небогатой семьи. В 17 лет у Матроны отказали ноги, она никогда так и не смогла ходить, но принимала все безропотно.

Революция и кончина

Переворот 1917 года заставил Матрону бежать, чтобы спасти семью от опасности. Она перебралась в Москву, где годами скиталась по разным пристанищам. Ей приписывают то, что она заранее предсказала революцию и даже Великую Отечественную войну.

До конца своих дней Матрона помогала обездоленным и больным, а слава о ее даре распространялась по всей столице. За три дня до смерти она предсказала свой уход и призналась, что ей очень страшно. Матрону Московскую канонизировали только в 1999 году. Немногим раньше ее останки перенесли в Покровский женский монастырь на Таганке.

Просьбы к Матроне

К святой Матроне Московской уже долгие годы не кончаются очереди. Особенно часто с просьбами к святой приходят женщины, которые просят разделить с ними боль и унять ее.

Матрону просят помочь зачать ребенка или выносить его, исцелить от бед со здоровьем, помочь обрести жилье. Обращаются к ней с просьбами найти средства на жизнь, устроиться на достойную работу, разрешить семейные споры или встретить настоящую любовь. Верующие говорят, что самое главное — прийти к Матроне от чистого сердца, с искренней верой.

Факты и домыслы

Житие Матроны наполнено чудесами исцеления и прозрения. Исторически их подтвердить невозможно. Ректор Института христианской психологии Андрей Логус отметил, что все ее житие очень простое, основанное на просьбе простить ее в обмен на помощь ближним. Лоргус считает, что в этом всем нет истинной веры во Христа, исповедования Символа Веры, нет ничего про глубинные религиозные вопросы.

«Она отвечает на простые чаяния народа — кому родить, кому развод, кому жениха, у кого болезнь. Бытовые такие проблемы. При всем при этом есть такая особенность религиозности нашего народа — внимание к инвалидам, юродивым, блаженным. Отношение к этим людям подобно отношению к богу. Отсюда и слово „убогие“ — они „около бога“. Думаю, что вот так объясняется ее популярность. Потому что глубокого и богословского смысла в ее житие найти сложно», — поделился Лоргус.

Он также отметил, что на людей, популярность которых не вписывались в привычные рамки разрешенной в СССР церковной деятельности, действительно были гонения. Матрону притесняли, и ей пришлось очень нелегко.

Лоргус отметил, что в житие четко не прописано, когда именно у Матроны проявился ее дар. Возможно, как раз в 17 лет, когда она стала еще и неходячей. По некоторым данным, дома слепую девочку, которая стала кормилицей для семьи, все равно избивали. А когда ей пришлось уйти — отпустили с удовольствием.

Так или иначе, житие Матроны Московской наполнено чудом исцеления, и к ней в Покровский монастырь приходит множество людей.