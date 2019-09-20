День нужных профессий

В России могут отменить несколько старейших профессиональных праздников: День радио, железнодорожника и воздушного флота. Но мы уверены, такие праздники — это не просто повод выпить или сбежать пораньше с работы. А дань уважения к профессиям, их вкладу в развитие нашей страны.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября поручил правительству подготовить список советских правовых актов, утративших актуальность. Их могут отменить с 1 февраля 2020 года. Из-за этой «регуляторной гильотины», отмечает «Коммерсант», в России могут исчезнуть несколько старых профессиональных праздников, в том числе День радио, День железнодорожника и День воздушного флота.

Правда, профильные ведомства смогут «отстоять» некоторые документы из перечня. В Минтрансе и Росавиации ситуацию не прокомментировали. В РЖД заявили, что хотят сохранить старейший в России профессиональный праздник — День железнодорожника. В Минкомсвязи пояснили, что Дня радио отмена не коснется, поскольку праздник не входит в подготавливаемые к отмене правовые акты.

Мы искренне надеемся, что это так. Профессиональные праздники — не просто повод посидеть с коллегами за накрытым столом, получить премию, грамоту или цветы и уйти домой с работы пораньше. В этот день государство и люди показывают профессии, что она уважаема и нужна, ее историю и достижения ценят.

В годы Великой Отечественной войны железнодорожники привозили еду и все необходимее как растянувшемуся на тысячи километров фронту, так и огромных размеров тылу. В наши дни железнодорожные перевозки — самые экономичные, особенно для добывающих и заготовительных отраслей. Да и нам, пассажирам, удобно приезжать на Ленинградский вокзал, садиться в «Сапсан» и через три с небольшим часа выходить в центре Петербурга.

А радио… Это же не только утренние шоу в автомобиле. Но и голос Левитана, которого с таким нетерпением ждали миллионы советских граждан. Причем с развитием телевидения, а затем и интернета, радиосвязь не потеряла своей актуальности. Как обойтись без нее в авиации, на флоте, в космосе или Заполярье?

Про важность и пользу воздушного транспорта вообще не нужно рассказывать. Про те небольшие, зато многочисленные населенные пункты России, куда доставить продовольствие и медикаменты или добраться можно добраться только по воздуху. Или о том, как удобно, что путь во Владивосток давно занимает не неделю, а всего несколько часов.

Одним словом, переоценить роль радио, воздушного флота или железной дороги и всех тех, кто там работал и работает, для прошлого и настоящего России невозможно. Для нас с вами, слушателей и пассажиров. Мы уверены, что людям нужно оставить их профессиональные праздники, тем более они никого от работы не отрывают. Оставить хотя бы в знак благодарности за их важную и нужную работу.

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