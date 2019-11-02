Праздник героизма и сплоченности. Россияне отметят День народного единства 4 ноября

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Этот праздник важен как память о подвиге наших предков, сплотившихся, чтобы освободить страну от поляков. «360» рассказывает о появлении и значимости этой даты для всех нас.

День народного единства россияне празднуют 4 ноября. И это неслучайно, ведь ровно 407 лет назад российское войско освободило Москву от польских интервентов.

«4 ноября 1612 года воины ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе», — писали авторы законопроекта о назначении праздника.

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Победа имела огромное значение для государства: она положила конец Смуте на Руси и привела к власти династию Романовых. В 1613 году Михаил Федорович учредил в честь нее День очищения Москвы от польских интервентов.

Спустя 36 лет его сын Алексей Михайлович объявил его церковно-государственным праздником. В церковный календарь он вошел как празднование в честь Казанской иконы Божией матери — покровительницы ополченцев.

В советское время историческое событие не почитали, а отмечали 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции, впоследствии переименованный в День согласия и примирения.

В 2004 году депутаты решили перенести его на 4 ноября, а Межрелигиозный совет России предложил отмечать его как День народного единства. В Госдуме идею поддержали, и с 2005 года дата отмечается в России.

Значимость

В этот день россияне вспоминают подвиг разных людей, сплотившихся в единое целое перед лицом общей опасности, считал Патриарх Алексий II.

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«Этот день напоминает нам, как россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», — говорил он.

В 2008 году на посту президента Дмитрий Медведев отмечал, что во время экономических, политических и военных испытаний сплоченность населения особенно важна для государства.

«Такое единство является целью развития страны. Оно особенно необходимо в период, когда государство и общество проходят через горнила трудностей», — передавало его слова РИА «Новости».

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, почти 70% наших соотечественников считают важным отмечать этот праздник. По их словам, он объединяет людей, помогает воспитывать чувство патриотизма и помнить историю.

В этот день

В православных храмах проходят торжественные богослужения и Крестные ходы в честь иконы Казанской Божией матери. В последние годы во многих российских городах в этот день открывают исторические памятники и проводят концерты. А россияне проводят патриотические марши и народные шествия.

4 ноября президент России возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Кроме того, обычно глава государства проводит прием, где поздравляет россиян и награждает тех, кто внес вклад в популяризацию и сохранение русских языка и культуры за границей.