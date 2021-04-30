Длина дня на Венере постоянно меняется. Эти данные полезны для полетов

Американские ученые выяснили, что на Венере постоянно меняется длительность суток. Такое открытие поможет в дальнейшем спланировать спуск космических аппаратов к планете.

Разные дни Венеры

Венера оказалась не так проста. Самая близкая к Земле планета, известная многим своей плотной атмосферой и высокими температурами, имеет разную длительность суток.

Группа ученых из Калифорнийского университета облучала соседнюю планету радиоволнами с помощью 70-метровой антенны в пустыне Мохаве. По мнению руководителя исследования Жан-Люка Марго, планету использовали как диско-шар: лучи работали как прожекторы, а поверхность планеты была похожа на миллионы маленьких отражений.

Ученые получили точные данные о длине дня, наклоне оси и размере ее ядра. Благодаря отражению сигнала от неровной поверхности планеты они получили исчерпывающе полные данные о том, как именно вращается планета вокруг своей оси.

Один день на Венере в среднем длится 243,0226 земных суток, или примерно восемь месяцев. Выяснилось, что сутки на планете могут идти как быстрее, так и медленнее и отклоняться от среднего значения до 10 минут. Это происходит из-за плотной атмосферы, которая тяжелее земной в 93 раза. А давление на соседней планете можно сравнить с давлением воды на глубине 900 метров.

Ученые из Калифорнийского университета также выяснили, что Венера наклоняется в одну сторону примерно на 2,6392 градуса, в то время как у Земли этот показатель равен 23.

Планеты-сестры

Новые данные могут оказаться полезными для будущих миссий на планету. Из-за разницы во времени спускаемые аппараты могут приземлиться мимо нужных мест — промазать на 30 километров.

Ученые также могут теперь получить более точные знания о внутренней структуре планеты, ее формировании и о том, как менялась ее поверхность со временем.

У Земли и Венеры много общего. Они имеют примерно одинаковый размер, массу и плотность. Но их эволюция пошла разными путями. Такие данные, как количество часов в сутках, позволяют понять различные истории этих двух планет.

Несмотря на все сложности, ученые продвигаются вперед и уже обратили внимание на спутники Юпитера Европу и Ганимед. Многие исследователи полагают, что на Европе есть вода под толстым слоем льда. Измерения с помощью радара могли бы подтвердить эту теорию и выявить, насколько там толстый лед.

Дни на других планетах

На других планетах дни также могут протекать по-разному. Известно, что на Юпитере день длится примерно девять часов из-за его огромной скорости вращения. Однако из-за того, что планета не твердое тело, его верхняя атмосфера движется не так, как экваториальная.

Чтобы узнать точное вращение Юпитера, ученые используют три системы отсчета.

Похожая ситуация обстоит и с Сатурном. Одно его вращение вокруг своей оси происходит за 10 часов и 33 минуты. Но его атмосфера двигается с разной скоростью в зависимости от широты, поэтому ученые используют также три системы отсчета.

В списке планет с разной скоростью вращения есть и Уран. Один день на этой планете длится год. На экваторе вращение происходит за 17 часов 14,5 минуты, другие части атмосферы делают оборот за 14 часов.