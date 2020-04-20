20 апреля сразу в нескольких российских городах прошли виртуальные митинги. Через комментарии в «Яндекс.Навигаторе» участники требовали выплатить деньги из-за потери заработка и называли режим самоизоляции издевательством. Ростовский губернатор в ответ на акцию решил изменить порядок выдачи бумажных пропусков. О том, грозят ли виртуальные акции ужесточением карантина, — в материале «360».

Митинг в Северной Осетии

Параллельно с онлайн-акциями в крупных городах во Владикавказе прошел обычный митинг, который закончился столкновениями с ОМОНом. До полутора тысяч жителей Северной Осетии вышли к зданию республиканского правительства, протестуя против режима самоизоляции.

Инициатором акции выступил оперный певец и ковид-диссидент Вадим Чельдиев, на днях задержанный за распространение фейков о коронавирусе. Активист называет себя гражданином СССР, а власть в республике — «оккупационной». В своем Facebook Чельдиев призывал осетин не соблюдать режим самоизоляции, говоря, что эпидемии не существует, а власти лишь хотят «ограбить народ».

Собравшиеся на митинге требовали отметить карантин и отправить в отставку главу Северной Осетии Вячеслава Битарова. Он вышел к собравшимся. По итогам переговоров было решено, что дальнейшие встречи с властями будут вести пятеро участников акции.

Затем площадь перед зданием республиканского правительства зачистил ОМОН. В это время в сотрудников летели камни и куски асфальта — на площади идет ремонт. Несколько человек пострадали, минимум четверых задержали.

Виртуальные акции

Онлайн-митинги прошли сегодня по всей стране — начавшись с Ростова-на-Дону, они перекинулись в Краснодар, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Саратов, Уфу, Чебоксары, Казань, Санкт-Петербург и Москву, а также в небольшие города.

Участники акций отправляли комментарии против самоизоляции через «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», используя функцию «Разговорчики». Обычно ей пользуются водители, стоящие в пробках или те, кому на дороге требуется помощь.

Ростовчане отмечали свое местоположение на карте возле здания областного правительства. В «Разговорчиках» люди жаловались на потерю заработка и требовали ввести режим ЧС для получения выплат от властей или вовсе отменить режим самоизоляции.

Похожая ситуация складывалась и в других городах.

Краснодар.

Москва.

Через некоторое время комментарии на «Яндексе» начали исчезать. В «Яндекс.Навигаторе» пояснили, что удаляют сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге, а также мешают навигации по картам.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев своеобразно отреагировал на акцию, потребовав от городских властей изменить порядок выдачи пропусков, чтобы их можно было получать по электронной почте, а не только в пунктах выдачи. Пресс-служба Голубева связала онлайн-митинг с жалобами на новые пропуска, которые вводятся в Ростове-на-Дону с 23 апреля. В соцсетях распространились фотографии с очередями в местах выдачи бумажных разрешений на перемещение по городу.

С помощью функции «Разговорчики» в «Яндекс.Навигаторе» водители и раньше критиковали власть. Как напомнил «Проект», в 2012–2013 годах пользователи сервиса призывали выходить на митинги, тогда же в «Яндексе» появилась модерация комментариев.

Пока за виртуальные митинги ответственности не предусмотрено. Об ужесточении карантина власти на местах также не заявляли.