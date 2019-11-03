День мертвых и праздник для живых. Традиционный карнавал в Латинской Америке в фотографиях

Хэллоуин уже отгремел в странах всего мира, а в Латинской Америке веселье только началось. Жители Мексики, Гватемалы, Сальвадора, Гондураса и Никарагуа вышли на традиционный ноябрьский карнавал День мертвых или El Día de Muertos. «360» собрал самые яркие фрагменты с прошедшего торжества и рассказал, как традиция почитания умерших предков перешла от майя и ацтеков до наших дней.

Празднования El Día de Muertos продолжается на протяжении двух дней. Первый день ноября называют «Днем ангелочков» и вспоминают всех умерших детей, 2 ноября получил название «День всех душ». По легенде, все умершие родственники встают из своих могил и возвращаются домой. Чтобы отпраздновать их возвращение жители и устраивают праздник.

В отличие от Хэллоуина, где главная задача напугать всех вокруг, El Día de Muertos — это карнавал с обязательными угощениями для всех. В том числе и для мертвых. Мексиканцы устраивают на могилах близких «алтари смерти», куда обязательно приносят оранжевые бархатцы.

Считается, что запах этих цветов притягивает души умерших. Кроме этого на место обязательно ставят фотографию покойного, а также главное угощение череп-калаверу из сахара и украшают гирляндами из бумажных флажков «papel picado».

Традиция поминать мертвых появилась еще у племен майя и ацтеков. Они считали умерших родственников проводниками в потусторонний мир и хоронили около домов. При этом черепа они забирали для украшения жилища.

Пришедшие колонизаторы-конкистадоры не стали запрещать местные традиции, но попросили перенести празднование на осень, когда католики отмечают свой день памяти усопших.

Через некоторое время День мертвых отмечать перестали. Возродили традицию только после Мексиканской революции в 20-х годах прошлого века. Правительство посчитало, что такой праздник сможет объединить разобщенную нацию и сделало его официальным.

Постепенно День мертвых превратился в пышный карнавал, а череп стал его главным символом. Самые большие шествия проводятся в Мехико, где устраивают карнавал, посвященный Катрине женщине-скелету в ярком платье.

Но сам образ тоже не такой древний. Он появился в начале прошлого века, когда художник Хосе Гуадалупе Посада создал гравюру «La Calavera Catrina» в переводе на русский можно перевести как «элегантная Катрина».

Источник фото: Wikwmedia

После возвращения праздника Катрина стала официальным символом торжеств El Día de Muertos. Вообще каждый город, где отмечают этот праздник имеет собственные традиции. В Мичоакане дети танцуют «Танец стариков».

В масках пожилых мужчин они сначала медленно идут по городу, а потом начинают свои танцы.

В городе Помуч мертвым устраивают праздник буквально. Кости выкапывают из могил, очищают и складывают в специальные ящики, которые украшены цветами и тканями с вышивкой. После этого их относят в специальные хранилища.

Празднование Дня мертвых не остановит и плохая погода. Дождь — это не повод прекращать карнавал.

День мертвых — это отличное время для проведения свадьбы. Ощущение, что с молодоженами празднует весь город. Тем более, что не надо думать над тематикой торжества.

Только в День мертвых можно попасть на концерт группы, которая состоит из призраков, но при этом весьма неплохо заводит толпу.

Даже после окончания праздника на улицах остается множество фигур скелетов, которые напоминают о проходящем в городе празднике.

Этим праздником жители Латинской Америки показывают не только уважение к своим предкам, но и свое отношение к смерти, которая для них не станет итогом жизни, а поводом раз в год вернуться назад и повидаться с потомками.