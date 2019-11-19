День матери: история, традиции, как празднуют в России

Последнее воскресенье ноября в России считается Днем матери. Этот праздник есть во многих странах мира, но россияне начали его отмечать не так давно. «360» рассказывает об истории и традициях Дня матери.

История Дня матери

На постсоветском пространстве День матери впервые отпраздновали в Баку в 1988 году. Автором идеи была учительница русского языка и литературы Эльмира Гусейнова. В России День матери официально появился в 1998 году после соответствующего указа первого президента страны Бориса Ельцина. Инициатором выступила экс-депутат Госдумы Алевтина Апарина.

Однако люди во все времена отдавали должное роли мамы в обществе. Так, еще в древности существовал культ матери. В Древней Греции богиня Земли Гея была матерью всех богов, в римской мифологии эту роль исполняла богиня Кибелла.

В эпоху Средневековья ничего не изменилось, и мам по-прежнему очень уважали. В Великобритании даже появилось такое понятие, как «Материнское воскресенье». В этот день детям, трудившимся далеко от родителей, позволяли навещать семью. Правда этот день праздновался всего раз в год. «Материнское воскресенье» в Англии отмечали вплоть до XIX века.

В Соединенных Штатах этот праздник впервые поддержала пацифистка Джулия Уорд Хоув в 1872 году. По ее мнению это день, когда матери должны демонстрировать свое единство в борьбе за мир во всем мире. Однако ее воззрения в тот момент мало кто поддержал. По-настоящему День матери в США стали отмечать после смерти женщины по имени Мэри Джарвис. Ее кончина так повлияла на дочь Джарвис, что та написала в Сенат и предложила учредить День матери. Этот праздник официально признали в 1910 году.

Что обычно делают на День матери

По традиции в этот день дети дарят мамам цветы. В Австралии и США принято прикалывать гвоздику на одежду. В России символом Дня матери стала незабудка. Издревле люди верили, что этот цветок обладает волшебным свойством и возвращает память людям, которые забыли о своих близких.

Никаких особых правил проведения Дня матери не существует. Маленькие дети обычно рисуют мамам открытки, взрослые говорят матерям теплые слова, а также дарят милые сувениры. Некоторые детсады и школы в России в преддверии Дня матери проводят праздничные концерты. Также в этот день местные власти отмечают заслуги многодетных матерей, матерей-героинь. Им вручают грамоты, медали или денежные вознаграждения.

Флешмобы

С развитием соцсетей пользователи интернета в День матери стали проводить флешмобы. Например, в 2018 году популярность получил хэштег #Мамаянаделшапку. Люди выкладывали небольшие видео, где поздравляли мам с праздником и символически надевали на себя шапки.

В 2017 году пользователи Instagram выкладывали фото с мамами, сопровождая свои посты хэштегом #спасибомама.

Звезды российского шоу-бизнеса тоже с трепетом относятся ко Дню матери и в этот день признаются своим мамам в любви, выкладывают фото с ними.

«Такие разные мы, и такие — близкие. Спасибо, Мамочка, за то, что пока ты рядом со мной, я все еще — доченька, и что больше никто на свете не спросит меня с такой тревогой: «У тебя все хорошо? Я очень тебя люблю!» — написала в своем Instagram телеведущая Юлия Меньшова в 2018 году.

Также своих мам поздравляли Сергей Лазарев, Алсу, Анфиса Чехова, Игорь Николаев и многие другие артисты.

«Мамулька моя! С Днем мамы! Будь здорова и счастлива…» — подписал публикацию Лазарев.