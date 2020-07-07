Вместе до последней минуты. Три легендарные истории любви ко дню семьи в России

Уже завтра в России будут отмечать День любви, семьи и верности. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии и ежегодно отмечается 8 июля. К этому дню «Яндекс» узнал, какие запросы на тему любви, отношений, семьи пользователей интересовали больше всего. О трех самых популярных историях любви — в материале «360».

Рейтинг «Яндекса» составлен на основе популярных запросов пользователей со словами «история любви», заданных россиянами в период с 21 июня 2019-го по 20 июня 2020 года.

Первой парой по количеству запросов стали Муслим Магомаев и Тамара Синявская — 100 баллов.

34 года на сцене и в жизни

Не одно женское сердце было разбито, когда Муслим Магомаев взял в жены артистку Большого театра Тамару Синявскую.

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Знакомство будущих супругов состоялось в Баку в 1972 году, на декаде русского искусства в Азербайджане, где артистка Большого театра была гостьей. Как рассказывала позже Синявская, их подвели друг к другу Роберт Рождественский с супругой. На момент знакомства Синявская была замужем, этому браку не суждено было продлиться всю жизнь.

С момента знакомства Синявская и Магомаев расстались только раз, когда артистка Большого уезжала на год на стажировку в Италию. В 1974 году влюбленные поженились. 23 ноября в одном из столичных ресторанов состоялась свадьба на сто персон. В первые годы у супругов были громкие ссоры, но они всегда заканчивались примирением.

Тамара Синявская стала самой большой любовью в жизни Магомаева, хоть и не единственной женой. В юности артист был женат на своей сокурснице. У молодой пары родилась дочь Марина. Но впоследствии семья распалась. Магомаеву приписывали множество романов, в том числе и отношения с Эдитой Пьехой. Но сам певец позже заявлял, что не смог бы жениться на ком-либо, кроме Тамары Синявской.

Тамара Синявская находилась рядом с мужем до последней минуты. Утром 25 октября 2008 года она вызвала Магомаеву скорую, но спасти певца врачам не удалось. В 6:49 утра его сердце остановилось.

Символ идеальных семейных отношений

Ежегодно 8 июля Русская православная церковь (РПЦ) чтит память муромских святых супругов Петра и Февронии, которые жили на рубеже XII‑XIII веков. Их брак называют образцом христианского супружества и символом идеальных семейных отношений.

История их жизни веками существовала в преданиях Муромской земли, где они жили и где сохранялись их мощи. За это время подлинные события приобрели сказочные черты и в народной памяти они слились с легендами и притчами этого края.

Источник фото: Wikimedia

По легенде за несколько лет до княжения Петр заболел проказой. Заболевание никто не мог вылечить. Петру приснился сон, из которого следовало, что исцелить его может только дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Князь полюбил Февронию за ее благочестие, мудрость и доброту и дал обет жениться на ней после исцеления. Однако после того, как девушка исцелила его, он не сдержал своего слова. Болезнь вернулась, а Феврония снова помогла князю излечиться. После этого Петр женился на ней.

Супруги приняли постриг в разных монастырях. Они хотели умереть в один день и завещали похоронить себя вместе. По преданию Петр и Феврония скончались каждый в своей келье в один день и час — 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228 года.

Брак Петра и Февронии Муромских находится на второй строчке в списке самых популярных запросов в «Яндексе» со словами «история любви» (71 балл).

Муза Маяковского

Роман советского писателя Владимира Маяковского и Лили Брик стал третьим в этом перечне — 41 балл.

История отношений советского поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик по сей день приковывает к себе внимание людей. Они познакомились в июле 1915 года на даче родителей Лили Брик в Малаховке под Москвой. Поэта в дом привела сестра Лили Эльза, с которой у Маяковского тогда был роман. Лиля на тот момент уже была замужем за Осипом Бриком.

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В тот день поэт прочитал у них дома поэму «Облако в штанах», ее только в сентябре 1915 года небольшим тиражом издал Осип Брик.

Увлекшись Лилей Брик, Маяковский стал жить рядом со своей музой. Между ними вспыхнул роман, но о разводе Лили с Осипом речи не было. С лета 1918-го Маяковский и Брики стали жить втроем.

«Я любила заниматься любовью с Осей. Мы тогда запирали Володю на кухне. Он рвался, хотел к нам, царапался в дверь и плакал», — рассказывала уже в старости Лиля Брик поэту Андрею Вознесенскому.

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Несмотря на то, что «брак втроем» давал относительную свободу всем его участникам, Лиля не позволяла Маяковскому преступать обозначенные ею границы, но оградить поэта от других женщин она все же не могла.

Из дневников Лили Брик следует, что смерть Маяковского она перенесла достаточно спокойно, хоть считала себя виноватой в том, что не оказалась в тот момент рядом. Смерть Осипа Брика, который на тот момент уже не был ее мужем, можно сказать, ударила по ней: «Когда не стало Маяковского — не стало Маяковского, а когда умер Брик — умерла я».