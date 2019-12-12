Праздник, но не выходной. Как в День Конституции пройдет общероссийский прием граждан

В День Конституции России 12 декабря 2019 года уже традиционно по всей стране приемные президента откроют свои двери для граждан. Каждый сможет лично прийти на прием в ответственные инстанции. «360» рассказывает, как и где россияне смогут обратиться к Владимиру Путину.

Всенародный референдум принял Конституцию Российской Федерации 12 декабря 1993 года, более 58 миллионов россиян приняли участие в голосовании за принятие или отклонение основного закона страны. Через год, в 1994, День Конституции сделали официальным государственным праздником, до 2005-го года он был выходным для всей страны.

В День Конституции по всей России проводят различные патриотически-воспитательные мероприятия, концерты и круглые столы. В Москве, например, в этом году проведут бесплатные экскурсии, в Крыму откроется выставка документов Госархива с выдержками из Конституции и копиями статей СМИ о принятии Основного закона, пройдет лекция по правовой грамотности, в Томске дадут концерт с участием национально-культурных автономий региона и предложат попробовать блюда национальных кухонь.

Общероссийский день приема граждан

Помимо досугово-развлекательных мероприятий 12 декабря традиционно проходит общероссийский день приема граждан, в каждом регионе представители органов власти отвечают на вопросы жителей. В День Конституции с 12 до 20 часов можно прийти в приемную президента в вашем городе, чтобы обратиться к Владимиру Путину.

В Москве и административных центрах субъектов России можно будет обратиться напрямую в приемную, а в регионах за прием обращений граждан будут отвечать сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления. В отдельных случаях на прием можно записаться заранее — «по решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления».

«Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта)», — уточняется в официальном заявлении Управления Президента по работе с обращениями граждан и организаций.

Тем, кого в День Конституции принять не успеют, власти дадут возможность обратиться к президенту в формате видео- или аудио-конференц-связи в течение всей следующей недели.