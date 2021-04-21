Россиянок напугали Международным днем изнасилований. «Праздник» оказался уткой, но многие поверили

В русскоязычном сегменте Twitter и TikTok стали распространят слух о Международном дне насилия, который якобы состоится 24 апреля. По словам пользователей, в этот день мужчины будут нападать на женщин — слабому полу советовали вооружиться или остаться дома. Этому поверили не только в России, но и за рубежом. Разобрались, как фейк стал таким популярным.

До сих пор не понятно, что стало первоисточником фейка о Международном дне насилия. Издание USA Today выяснило, что по одной из версий все началось с англоязычного поста на Facebook.

«Если у кого-то есть планы на 24 апреля, не выходите! Есть мужчины, планирующие Международный день насилия, оставайтесь дома!», — предупредил пользователь.

По другой версии, о Международном дне насилия стало известно от группы из шести мужчин в TikTok. Другой пользователь Facebook написал, якобы эти мужчины объявила 24 апреля «международным днем» сексуальных нападений.

«Они провозгласили, что 24 апреля 2021 года можно легально насиловать кого угодно — и они даже дают советы о том, как это лучше всего сделать», — уточнил автор поста.

Он добавил, что пока неясно, кто стал автором этого тренда, а также предположил, что сообщение про 24 апреля могло быть шуткой. Однако он подчеркнул, что пользователи соцсетей делают видео в TikTok для распространения информации о возможной угрозе.

Источник фото: Facebook

Поверили и испугались

Некоторые новостные издания всерьез восприняли сообщения в соцсетях и опубликовали предупреждения для своих читателей. В их числе — Distractify, Tech Time и Newsweek.

На информацию о возможной угрозе отреагировали даже полицейские, которые записали предупреждения для потенциальных насильников.

Информация о возможной угрозе быстро распространилась между пользователями, в том числе и в российском сегменте. В TikTok публикации по теме собрали больше 30 миллионов просмотров — пользователи опубликовали более тысячи роликов по теме.

Активно отреагировали на историю и пользователи Twitter. Первый популярный твит о российского пользователя по поводу Международного дня насилия появился 20 апреля.

Он быстро стал вирусным, и скоро социальная сеть заполнилась десятками твитов испуганных пользователей.

Один из пользователей уточнил, что видел сразу несколько видео в TikTok, в которых парни «на полном серьезе» предлагали сделать 24 апреля днем насилия.

«Праздник» оказался фейком

Спустя некоторое время после появления постов про 24 апреля Facebook стал помечать сообщения как ложную информацию.

Источник фото: Facebook

«Отсутствует контекст. Независимые эксперты по проверке фактов считают, что эта информация может ввести людей в заблуждение», — пометила соцсеть пост про шестерых мужчин с TikTok.

Издание Newsweek, которое опубликовало материал про Международный день насилия, позже признало свою ошибку и уточнило, что повелось на фейк. Журналисты USA Today, как и их коллеги, пытались найти первоисточники видео, в которых была информация про 24 апреля, но так и не смогли их обнаружить. Их не видели и авторы статей, которые вышли в СМИ.

«Несмотря на бесчисленные посты в социальных сетях, отвечающие на предполагаемую угрозу, ни USA Today, ни TikTok не нашли никаких доказательств того, что видео делает первоначальную угрозу такой, как утверждалось», — отметили авторы расследования.

День насилия стал мемом

Многие пользователи не поверили в сообщения с самого начала — они обратили на них внимание только как на повод для шуток.