День, изменивший Россию. Как в СССР отмечали Октябрьскую революцию

7 ноября 1917 года произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. Долгое время этот день являлся официальным государственным праздником, который ежегодно отмечали миллионы жителей Советского союза. В честь 102-й годовщины этого события, «360» решил вспомнить, как именно проводились эти праздники.

Октябрьская революция считалась главным государственным праздником СССР на протяжении нескольких десятилетий — с 1918 года, до самого распада Советского союза, который произошел в 1991 году.

Первое празднование этого дня произошло в 1918 году — в то время он назывался «день Пролетарской Революции». Тогда на Красной площади прошло первое торжественное шествие, посвященное этому дню. В этой демонстрации приняли участие трудящихся и были проведены военные парады.

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С тех пор праздник проводился ежегодно. На трибуне Мавзолея выступали вожди, которые обращались с речью ко всем гражданам СССР. Шествия проходили не только в Москве, но и во всех остальных городах страны. Люди выходили на улицы с флагами и плакатами, на которых были написаны лозунги, восславляющие коммунизм, Ленина, Советский союз и его вождей.

Многие несли портреты последних. После торжественной части начинались развлекательные мероприятия. В их числе — обязательный салют, который считался неотъемлемой частью праздника. Народ СССР отмечал годовщину Октябрьской революции не только на массовых мероприятиях — в честь этого дня в каждом доме устраивали праздничное застолье, которое проходило в обществе семьи и друзей.

26 октября 1927 года власть решила, что годовщина октябрьской революции должна праздноваться течение двух дней — 7 и 8 ноября. В это время все работы на территории СССР запрещались.

Традицию проводить парад ежегодно 7 ноября не прервала даже Великая отечественная война. Несмотря на угрозу немецких войск, которые осенью 1941 года подошли к Москве на расстояние в несколько десятков километров, торжество состоялось. Прямо после окончания парада, который прошел на Красной площади, его участники отправились на фронт.

Торжественные мероприятия перестали проводиться лишь в после распада СССР. Последний официальный парад 7 ноября состоялся в 1990 году, при президенте Советского Союза Михаиле Горбачеве. С 1992 года этот праздник стал рабочим днем.