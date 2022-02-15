Запад назначил «День Икс» для Украины. Так Россию хотят втянуть в войну

США назначили 16 февраля «днем нападения России на Украину». Армия страны начнет отрабатывать практические оборонительные военные действия, а США перебросят войска в Латвию. Специалисты считают, что Запад готовит провокацию, которая может закончиться большими потерями и даже полным уничтожением украинской армии.

Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем Telegram-канале, где напомнил: американские СМИ со ссылкой на Белый дом уже писали о «нападении России на Украину», которое якобы должно начаться именно 16 февраля.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — заявил президент.

Указ Зеленского о создании Дня единения Украины опубликован на сайте главы государства. Новая торжественная дата должна объединить украинское общество в условиях «информационно-пропагандистского, морально-психологического давления».

Обстановка накаляется

До этого западные СМИ несколько месяцев нагнетали обстановку вокруг предполагаемого «нападения России на Украину». В материалах иностранных журналистов Россию представляют агрессором, который вот-вот отправит войска на Киев. И это несмотря на заверения российской стороны о том, что подобных планов не было и нет.

Эксперты уверены, что США развернули против России информационную войну, которая достигнет своего апогея 16 февраля. В этот день Украина начнет отрабатывать практические военные действия на оборонительных учениях «Метель». Тогда же в Латвию прибудет боевая техника США на учения «Удар сабли».

Тем временем более 30 стран рекомендовали своим гражданам покинуть Украину, несколько западных государств эвакуируют дипломатический состав. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, недавно побывавший с визитом в Москве, заявил о высокой вероятности российского вторжения на Украину. Хотя ранее придерживался противоположной точки зрения.

«Возможно, [Путин] просто прикажет выключить двигатели своих танков и все мы разойдемся по домам, но в воздухе уже запахло Мюнхеном, судя по поведению некоторых на Западе», — заявил Уоллес в интервью Sunday Times.

Украина готовит провокацию?

По мнению директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, Зеленский ведет не самостоятельную политику, а лишь является проводником желаний США. Он считает, что сейчас нельзя исключать, что Украина будет провоцировать Россию вступить в боевые действия в Донбассе.

«Сейчас позиция Зеленского заключается в том, что он не может ослушаться Вашингтон, фактически президента Байдена. Ему нужно обязательно начать боевые действия — неважно 16, 15, 20 февраля или марта, — чтобы оправдать ту истерию, которая есть. И самое главное — позволить ввести против России „страшные“ санкции всем членам НАТО и ЕС», — объяснил Подлесный.

С другой стороны, уверен политолог, Зеленский прекрасно понимает, что начало военных действий против России не оставит Украине шансов не только выиграть войну, но и хотя бы продержаться несколько дней в боеспособном состоянии.

«Фактически Россия может, не пересекая границы Украины, за счет средств доставки неядерного вооружения в виде ракет и авиации полностью уничтожить всю группировку украинской армии, сосредоточенной сейчас на линии соприкосновения Украины с республиками. [Зеленский] это прекрасно понимает», — сказал Подлесный.

В такой ситуации Украину, по мнению политолога, ждут огромные жертвы, она лишится армии, боеприпасов, горючего, а также понесет «тяжелейший военный и морально-психологический урон».

«Это все сметет Зеленского не просто с должности президента, а занесет его в тюремную камеру», — подчеркнул Подлесный.

При этом эксперт из Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что объявление 16 февраля Днем единения Украины — это просто попытка Зеленского выкрутиться из ситуации, в которую страну поставили США. Ведь у Украины на данный момент достаточно других проблем, в том числе экономических.

Сценарий Грузии и Осетии повторится?

По мнению Геннадия Подлесного, Зеленский пытается достучаться до Байдена любыми способами — вплоть до приглашения в страну, во время которого можно будет дать понять, почему Украина не готова к войне. Но решение, считает политолог, остается за президентом США.

«Если Байден окончательно принял решение, что нужно начать военные действия, то они начнутся. Начнутся с массированного обстрела по всей линии соприкосновения, затем [последует] заявление Зеленского о том, что Россия вторглась на территорию Украины. И Вооруженные силы Украины в ответ начинают боевые действия», — пояснил Подлесный.

Он уверен, что после этого украинскую версию быстро подхватят западные СМИ. Тогда повторится ситуация, которая произошла во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

«Тогда почти два года понадобилось, чтобы признали факт нападения Грузии на Южную Осетию и миротворцев, а не России на Грузию. Тогда это спустили на тормозах. <…> Об этом факте писали только наши СМИ, остальные как в рот воды набрали. Ситуация может повториться», — сказал Подлесный.

При таком развитии событий, уверен политолог, будет неважно, что Украина напала первой — всю вину возложат именно на Россию.