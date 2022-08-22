День Государственного флага встретили в России и на освобожденных территориях. История символа насчитывает три столетия

Россия ежегодно отмечает День Государственного флага 22 августа. Президент России Владимир Путин выступил с традиционным поздравлением россиян и напомнил, что этот символ знаменует суверенитет, независимость и историческую преемственность. «360» рассказывает историю бело-сине-красного триколора.

В День Государственного флага РФ Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлением. Он напомнил, что триколор стал символом не только российской государственности, но и «единства народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы».

Также Владимир Путин заметил, что триколор символизирует верность России традиционным ценностям — правде, справедливости, солидарности, милосердию, уважению к истории страны и победам предков.

«Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что с 1 сентября все школы страны будут начинать учебную неделю с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна России.

По всей стране в День Государственного флага прошли традиционные шествия и празднования. В Москве мероприятия по празднованию Дню флага начались еще в субботу, 19 августа. Для москвичей и гостей столицы организовали десятки мастер-классов, экскурсий, концертов и других активностей. Завершит праздничный вечер большой концерт на Поклонной горе, где выступят известные музыканты Александр Скляр, Сергей Бобунец, Валентина Лисица, а также группы «Чайф», «Калинов Мост», «7Б», «Земляне», «Сурганова и оркестр», «25/17», «Серьга», Uma2rman и другие.

Волонтеры и местные власти по всей стране организовывают патриотические флешмобы: растягивают многометровые триколоры, раздают памятные сувениры. Например, у Музея Победы развернут флаг площадью тысяча квадратных метров, сообщило РИА «Новости». Также флаги растянут в Кургане, Владивостоке, Иркутске, Орске, Горно-Алтайске и во многих других городах.

В освобожденном российскими военными Херсоне ко Дню флага РФ триколор водрузили на самой высокой точке города.

Отметили День Государственного флага России и в освобожденном Мелитополе.

История

Праздник появился в честь возвращения государственному флагу исторического облика 22 августа 1991 года — так называемого национального триколора, состоящего из трех равновеликих полос белого, синего и красного цвета. Отмечают День флага России с 1994 года.

История российского флага насчитывает почти три столетия. Создателем привычного триколора принято считать Петра I, по указанию которого все торговые суда России должны были ходить только под бело-сине-красным флагом. В допетровскую эпоху не было даже понятия флага — тогда использовали стяги, знамена и хоругви.

Стрелецкая пехота со стягами. Книга венчания на царство Михаила Федоровича Романова, 1672 год

Источник фото: Википедия

На суше же триколор первыми также использовали русские мореплаватели — они водружали бело-сине-красный флаг на территории присоединенных земель.

В царской России сосуществовали два флага, официальным государственным символом был триколор, состоявший из трех горизонтальных полос — черной, желтой и белой; а бело-сине-красный флаг оставался национальным символом.

Частью государственной символики привычный триколор стал только в конце XIX века по указу императора Николая II, который официально присвоил флагу статус национального. Правда, широкое использование бело-сине-красного триколора ввел еще его отец Александр III.

В 1991 году, с появлением современной России, законодатели решили вернуть исторический бело-сине-красный триколор.

Значение цветов

Официального толкования цветов российского флага не существует. Тем не менее в геральдике белый цвет символизирует благородство, свободу и чистоту; синий — веру, верность и честность; красный — мужество, смелость и любовь.

Также есть версия, что красный цвет в российском триколоре символизирует кровь, пролитую за Отечество, а синий — Богородицу.

При Николае II, чтобы решить вопрос официальных цветов империи, собиралось Особое совещание. В качестве аргументов в пользу бело-сине-красного триколора там приводили русские поговорки, которые объясняли значение красного как красивого в народном сознании, а белого — как атрибута чистоты и святости.

Ссылались и на традиции, в соответствии с которыми великоросский крестьянин носил синюю рубаху в поле, а красную — на праздник, а малороссы и белорусы — белую. Женщины же на Руси отдавали предпочтение синим и красным праздничным сарафанам.