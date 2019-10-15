День белой трости: история даты и главного символа незрячих

15 октября мир отмечает Международный день белой трости. Эта дата — своеобразный «знак беды», напоминающий обществу, что на Земле живут люди с ограниченными физическими возможностями. Белая трость — символ незрячего человека, которому этот предмет необходим. Что это за день — в материале «360».

Из более чем семи миллиардов человек на Земле слепыми являются 36 миллионов. По мнению ученых, эта цифра увеличится до 38,5 миллиона к 2020 году, а еще через 30 лет составит 115 миллионов. Да и сейчас от средних и тяжелых нарушений зрительного восприятия страдают более 200 миллионов человек. Эта цифра может увеличиться до 550 миллионов к 2050 году. Как минимум это причина, из-за которой 15 октября назначили Днем белой трости.

История белой трости началась в 1921 году, когда потерявший зрение англичанин Джеймс Бигс покрасил свою палку в белый цвет, чтобы отличаться от прохожих с обычными тросточками. Бигс ослеп из-за несчастного случая, но не опустил руки и не засел дома, а стал самостоятельно ходить по городу. Со временем он понял, что на его обычную трость не реагируют прохожие или водители, поэтому изменил цвет предмета на белый.

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Лишь спустя 10 лет слепых начали обеспечивать белыми тростями — после Англии предметы появились в остальной Европе и стали символом незрячего человека.

Официально идеей установить День белой трости загорелись США в 1960-е годы. 6 июля 1963-го Национальная федерация слепых обратилась к губернаторам 50 штатов, а год спустя Конгресс США принял решение учредить торжественный день. Всероссийское общество слепых присоединилось к его проведению в 1987 году.

Трость — это не просто символ, а их «глаза». Например, звук от удара о тротуар позволяет незрячему понять, где находятся высокие препятствия — деревья, дома, автомобили, столбы. А скольжение трости по дороге помогает «увидеть» низкие препятствия — бордюры, люки, ямы или ступеньки.

В День белой трости в ряде стран мира проводят акции с целью привлечь внимание общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.

13 октября в Государственном Кремлевском дворце прошел международный благотворительный фестиваль «Белая трость». Это мероприятия традиционно проводится в преддверии Дня белой трости. Президент России Владимир Путин посетил мероприятие и оценил его важность в ключе развития детского и юношеского творчества.