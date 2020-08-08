Ловушка в джунглях, второе рождение под лавиной и «русский восьмитысячник». Истории альпинистов в их праздник

Во всем мире 8 августа отмечают День альпиниста — профессиональный праздник покорителей гор. В этот день «360» собрал истории людей, которые посвятили свою жизнь походам. Они рассказали о самых интересных, вдохновляющих и захватывающих моментах своей карьеры.

Вершина, где не ступала нога человека

До 2001 года в мире была всего одна гора-восьмитысячник, которую так и не смогли покорить люди. 24 мая 2001 года все изменилось — тогда российский альпинист, участник проекта «Эверест по центру Северной стены», десятикратный покоритель Эвереста Юрий Кошеленко с командой отправился на неприступную гору Лхоцзе Средняя в Гималаях. Ее высота 8414 метров.

Вершина Лхоцзе Средняя даже числилась в Книге рекордов Гиннесса как самая высокая точка планеты, на которую еще не ступала нога человека. После экспедиции 2001 года вторым названием горы стал «Русский восьмитысячник».

Взять эту высоту пыталась не одна экспедиция — десятки альпинистов погибли на отвесных склонах Лхоцзе Средней, так и не воплотив свою мечту. За покорение вершины Кошеленко и его товарищам даже давали государственные награды — это одно из наиболее значимых достижений альпинистов в XXI веке.

При этом главным в походах в горы едва ли не для всех альпинистов все равно остаются человек и его трансформация. Несмотря на незабываемые виды, преодоление себя и проверка на прочность — самое захватывающее и важное, что отмечают профессионалы.

Сегодня, совершая восхождения, можно почувствовать себя так, как ощущали себя первооткрыватели в эпоху Великих географических открытий. После некоторых восхождений чувствуешь, что ты не зря прожил жизнь Юрий Кошеленко десятикратный покоритель Эвереста.

По словам альпиниста, после восхождения по-иному воспринимаются не только блага цивилизации, которые мы совсем не замечаем в обыденной жизни, но даже вкус пищи. Преодоление и предельная концентрация необратимо меняют человека.

«Как говорил один мой приятель, альпинизм — это силок, на котором я оттачиваю свое восприятие жизни. Я согласен с ним полностью», — поделился Кошеленко.

Индонезийская ловушка

Директор клуба «Семь вершин» Людмила Коробешко рассказала «360», что отношения, которые завязываются с товарищами в горах, оказываются самыми крепкими и могут длиться всю жизнь.

И, как пел Владимир Высоцкий в «Песне о друге», лучше всего человек проверяется в горах — «там поймешь, кто такой».

«Ты всегда что-то новое о себе узнаешь, о людях, которые рядом. По сути, ты по-новому открываешь себя», — уверена Коробешко.

Восхождений у нее было много — она покорила высочайшие точки каждого из континентов — двух Америк, Африки, Европы, Азии, Австралии и Антарктиды. Коробешко стала первой россиянкой, покорившей Эверест, и на этом не остановилась: на высочайшей вершине планеты — 8848 метров — Людмила Коробешко побывала трижды.

Но одним из самых запоминающихся ее путешествий стала экспедиция на гору Пунчак-Джая в Индонезии, больше известную как Пирамида Карстенса.

«На Карстенсе мы ходили пешком через джунгли. Нас было трое европейцев и местные ребята — индонезийский гид и местные папуасы (гора располагается в Папуа-Новой Гвинее)», — рассказала альпинистка.

Помимо необычного ландшафта, были и другие детали — на второй день у команды закончилась еда.

Мы шли практически на подножном кроме, травку какую-то пощипывали. В какой-то момент мы к нашим портерам — папуасам, которые помогали нести вещи, в гости приходили. Они отдельно накидывали себе веток с пальм. И они нас угощали своей едой, делили ужин Людмила Коробешко первая россиянка на Эвересте.

Экспедиция была долгой и сложной, но не закончилась и после того, как восхождение было позади. Маленькую группу альпинистов, на свой страх и риск отправившихся в непроходимые джунгли, не хотели вывозить с уединенного островка.

«Нам сказали: „Самолетов нет, выбирайтесь сами“», — вспоминает альпинистка.

Улететь в итоге удалось, но совсем не так, как предполагали: небольшой самолетик для местных жителей согласился вывезти их в один из городов на материке. Но платить туземцам в долларах было нельзя, нужно было обменять деньги.

Коробешко отдала последние деньги команды местному жителю, который обещал разменять их, так как других вариантов не было. Он ушел, а альпинисты замерли в ожидании с мыслью о том, что выбраться с острова без средств уже не смогут точно. Они уже почти потеряли надежду на благополучное возвращение, когда папуас вернулся — тогда, по словам Людмилы, она поверила в людей.

На пороге смерти

Профессиональный альпинист-высотник, экстрим-фрирайдер, организатор и руководитель международных экспедиций Виталий Лазо тоже побывал на всех высочайших вершинах мира. Сейчас, спустя много лет горных походов, он занялся кинематографом — снимает документальные фильмы о самых опасных вершинах мира.

Именно его проект «Фрирайд в зоне смерти» сейчас заставляет его возвращаться в горы снова и снова. По словам Лазо, картины, которые они делают, вдохновляют людей, мотивируют, помогают ставить перед собой большие задачи.

Люди на себя по-другому начинают смотреть, начинают верить в себя, в свои силы. Мы не боги, мы не родились такими. Я тоже когда-то мечтал и поверить не мог, что мне удастся такие вещи сделать. Человек рожден способным на все, границ нет — люди себе сами эти границы выставляют Виталий Лазо профессиональный альпинист-высотник, кинематографист.

По словам Лазо, после некоторых восхождений сложно поверить, что прошло несколько недель, не несколько лет — настолько человек меняется в горах.

«Горы — это совершенно не ландшафт, это среда, в которую человек попадает и либо совершенствуется, очищается, становится лучше, или это не его и он просто разворачивается и уходит», — уверен он.

Именно в горах Виталий Лазо, как он говорит, родился во второй раз. В один из походов на гору Нанга-Парбат, Пакистан, он едва не погиб. Нанга-Парбат также известна как гора-убийца — это восьмитысячник с самой трагичной историей из всех. Когда Лазо с двумя товарищами-альпинистами шел покорять эту вершину, он понимал, что, согласно статистике, вернуться могут только двое.

Когда они шли по скальной стенке, погода была отличной, ничто не предвещало беды. Виталий шел первым — на расстоянии 50-70 метров от следующего товарища. Впереди было место с очень крутым снежно-ледовым склоном, где часто сходят лавины. Именно на нем Лазо чуть замедлился.

Я даже не успел поднять глаза, как понял, что это лавина. В следующие секунды я вижу, что на меня летят клубы снега, в этот момент у меня мысль одна — что все, это конец. Я доходился. Все очень быстро, это все миллисекунды, но я понял, что не сдамся — жить хочу Виталий Лазо профессиональный альпинист-высотник, кинематографист.

Выжить удалось благодаря тому, что чуть выше и впереди был выступ, за которым альпинист чудом успел спрятаться.

«У меня ощущение было, что я проник в эту скалу. Лавина била по каске, по рюкзаку… Мне казалось, минута прошла, на самом деле это было несколько секунд», — рассказал он.

Этот момент Виталий заснял на видео — когда поток снега ослабел, он достал камеру, чтобы запечатлеть свое «второе рождение», кадры попали в документальный фильм «Нанга-Парбат. Зона смерти». Этот фильм, по словам автора, получил несколько первых призов на международных фестивалях.