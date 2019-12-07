Демоны черного героина. Пожирающие плоть бактерии открыли охоту на наркоманов

Семь человек погибли в Калифорнии после того, как в их организм попали бактерии, пожирающие плоть. СМИ пишут, что все погибшие употребляли черный героин.

Летальная вспышка

Летальные случаи зафиксировали в Сан-Диего. Как сообщило агентство Associated Press, с 2 по 24 ноября в местные больницы поступили девять человек с тяжелым мионекрозом, также известным как газовая гангрена. Это заболевание вызывает омертвление тканей организма, ее возбудитель — инфекция. Семь человек погибли, из них пятеро были мужчинами. Возраст скончавшихся варьируется от 19 до 57 лет. Все они употребляли черный героин.

И это не все, агентство пишет, что у 13 жителей Южной Калифорнии диагностировали ботулизм. Все случаи были зафиксированы начиная с 1 сентября. И местные медики также связывают рост заболеваемости с черным героином. Об этом сообщил директор службы эпидемиологии и иммунизации в Агентстве здравоохранения и социальных служб округа Сан-Диего Эрик Макдональд.

Два подтвержденных и два предполагаемых случая раневого ботулизма с 13 октября также зафиксировали в Лос-Анджелесе. Все четыре человека употребляли черный героин.

Местному медицинскому сообществу посоветовали следить за новыми случаями мионекроза и раневого ботулизма.

Из-за угрожающих сообщений из Калифорнии в Техасе тоже повысили бдительность. Так, полицейское управление города Тая призвало жителей, недавно купивших наркотики, принести их им, чтобы они провели на предмет содержания в них бактерии.

Черный героин

Сейчас правоохранители пытаются определить, откуда черный героин с бактериями попал в Калифорнию. По словам Макдональда, источник бактерии мог находиться в грязи или на поверхности кожи, не исключается, что она попала внутрь и через иглу. В то же время медик заметил, что есть вероятность, что бактерия содержалась в самом черном героине.

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Черный героин получил свое название из-за темного цвета. На самом деле, он не всегда черный, а может быть оранжевым или коричневым, но обязательно темным. Такой цвет получается из-за особого грубого способа обработки, который оставляет примеси. Как правило, черный героин дешевле обычного. Агентство утверждает, что, согласно последним исследованиям, черный героин попадает в США из Мексики.

Симптомы

Эрик Макдональд рассказал, что ботулизм, в отличие от мионекроза, можно вылечить. По его словам, обычно это заболевание тканей в Сан-Диего фиксируют один или два раза в год, а вспышка, которая наблюдается сейчас, является очень редкой. Он припомнил, что в другом калифорнийском округе Вентура от мионекроза в 1999 и 2000 годах умерли четыре человека.

Распознать мионекроз можно по болезненным ощущениям, отеку, появлению бледности и волдырей с неприятным запахом. У больных также бывает лихорадка, повышенная потливость и учащенное сердцебиение. Если мионекроз запустить, он может распространиться по всему организму. В таком случае больному потребуется ампутация, причем даже она не может спасти всех.

Симптомы раневого ботулизма можно перепутать с передозировкой лекарственным средством. В течение нескольких дней, иногда недель, после заражения у больных начинает портиться зрение, появляется сухость во рту, боль в горле, невнятная речь и паралич. Если ботулизм вовремя не распознать, паралич может затронуть дыхательные органы, что приведет к смерти.