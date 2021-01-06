Демократы займут большинство мест в сенате США. Чем это грозит России

Борьба демократов и республиканцев за перевес в сенате развернулась в Джорджии. Журналисты пишут, что первым удастся занять обе палаты Конгресса. По словам политологов, это даст преимущество администрации Джо Байдена, которой станет проще принимать законы и пытаться давить на Россию.

Во втором туре выборов в сенат победил демократ Рафаэль Уорнок. Он обошел республиканку Келли Леффлер, сообщила телекомпания NBC. Официально подсчет голосов еще не закончили, но комиссия уже обработала 98% бюллетеней. Пока на счету Уорнока 50,5% голосов, а у Леффлер — 49,5%.

Если Уорнок победит, то Демократическая партия минимум на два года будет контролировать верхнюю палату Конгресса. Сейчас у республиканцев насчитывается 50 мест, а у демократов — 48. Партия получит преимущество в случае победы еще одного демократа — Джона Оссофа. По законам США, если голоса законодателей делятся поровну, то решение принимает вице-президент, возглавляющий сенат.

Давление санкциями

Преимущество демократов будет заключаться в принятии законопроектов, их обсуждении и дальнейшем продолжении санкционного давления на Россию, пояснила «360» политолог и публицист Наталия Елисеева.

«Для администрации нового избранного президента Байдена это серьезное усиление. С учетом того, что уже бывший президент пытается как-то отстаивать свои позиции и ряд республиканцев пытается тоже отстаивать свои позиции, это говорит о том, что они теряют свой рейтинг, а демократы сейчас активно усиливаются», — отметила она.

После инаугурации Байдена Россия увидит в полной мере продолжение политики санкционного давления. Если сейчас это происходит в теневом моменте, то после 20 января ограничительные меры станут полномасштабной картиной. При этом политолог Марат Баширов подчеркнул, что ужесточение американских санкций уже не удивит Россию.

«Мы, в общем-то, уже привыкли к этому давно и нашли способы преодоления. Даже, может быть, есть какой-то плюс, что такая согласованная политика законодательной и исполнительной власти обнажает очень многие карты», — заявил политолог.

Если раньше все объяснялось какими-то внутренними противоречиями в США, то теперь все станет абсолютно прозрачным. В какой-то момент страны сядут за стол переговоров и однополярному миру придет конец.

«То, что он придет, уже понятно всем. Вопрос переговоров. С этой точки зрения монополия, которая складывается у демократов, — это благо. Хотя, конечно, одиозные инициативы на первом этапе в отношении Китая и России, и Южной Кореи, и Венесуэлы будут. Это неизбежно», — сказал Баширов.

По его словам, санкции против России будут расширяться в части взаимодействия. В первую очередь ограничения будут накладываться не на страну, а на тех, кто ищет какие-либо форматы взаимодействия с Россией. Если раньше санкции против «Северного потока — 2» включали в военный бюджет, чтобы провести через президента Дональда Трампа, то теперь это будут отдельные акты.

Принятие законов

Победа на голосовании даст демократам возможность не только объявлять санкции, но и легче принимать законы.

«То, что демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса, облегчает прохождение всех законодательных инициатив, которые демократы раньше лоббировали, когда это блокировалось на уровне сената у республиканцев. Теперь такого торможения в сенате не будет», — пояснил Баширов.

Он добавил, что после победы процесс одобрения инициативы в обеих палатах и подписание президентом станет быстрее. В качестве примера принятого закона, затрагивающего Россию, Елисеева привела так называемый закон Цезаря. Документ касался сирийского правительства и всех тех, кто имеет взаимоотношения с этой страной.

«Это ряд спортивных законов, которые были приняты и позволяют американцам творить все что угодно по всему миру. Независимо от спортивных законов и законов того государства, где будут проходить соревнования. Мы это все наблюдаем, но пока это неприменимо», — отметила политолог.

Елисеева подчеркнула, что инициативы уже приняты в рамках закона, но пока не реализованы. Скорее всего, все эти документы коснутся и России.