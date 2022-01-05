Деменцию можно затормозить. Как действовать, если недуг поразил близких

Деменция — одна из самых тяжелых болезней, как для самого больного, так и для его семьи. Лекарства от него нет, но затормозить недуг можно, если выявить заболевание на ранней стадии. Для этого существуют специальные неврологические тесты, которые помогут определить шкалу нарушения когнитивной сферы. Но важнее всего внимательно следить за своим здоровьем. «360» разбирался, на какие симптомы нужно обратить внимание и что делать при признаках деменции.

Как определить деменцию

Деменция может развиться после инсульта, рассказала «360» врач-невролог, главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева. Она объяснила, что инсульт — это нарушение и катастрофа центральной нервной системы, то есть головного мозга. Деменцию она назвала одним из вытекающих последствий от этого.

Для определения недуга неврологи проводят специальные неврологические тесты. Среди них есть схемы от самых обычных до достаточно тяжелых, разные шкалы, которые выявляют нарушения когнитивной сферы.

По словам Медведевой, если процесс начался, то затормозить его можно с помощью лекарственных средств, но вылечить недуг, к сожалению, пока невозможно.

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«Вылечить нет, однозначно, а именно затормозить — да», — отметила невролог.

Лучше всего, если выявление деменции происходит на ранней стадии, но, как отметила невролог, это бывает очень редко. Более того, по ее словам, даже если люди и выявляют болезнь рано, то в некоторых случаях ничего не делают. А потом уже наступают необратимые последствия.

Желающих пройти неврологические тесты по собственному желанию практически нет, заметила Медведева. Невролог отметила, что бывает, что родственники своих пожилых родителей, которые страдают деменцией, начинают тревожиться.

Но все равно, как правило, люди работают, и им не до своего здоровья, посетовала невролог, а когда звоночки проявляются иногда бывает уже поздно.

Родным в таком случае следует обращаться к неврологу. Или к терапевту, если записаться напрямую к неврологу не получается. Терапевт знает основы неврологических нарушений и отправит к неврологу, объяснила Медведева.

По ее словам, для борьбы именно со старческой деменцией в некоторых случаях применяется лечение не только неврологом, а совместно с психиатром.

«Если уже есть глубокие нарушения и включаются поведенческие расстройства, тогда уже подключается психиатр», — рассказала врач.

Признаки деменции

Агрессия, неадекватное поведение, психомоторное возбуждение (когда человек может собирать разбирать вещи бесцельно), бред воровства, бред обмана, галлюцинации — эти поведенческие расстройства, по словам Медведевой, могут быть связаны с деменцией.

Невролог уточнила, что существует три уровня нарушения центральной нервной системы. «Но я хочу уточнить, что деменция — это вообще синдром», — отметила Медведева.

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Есть дальше подразделения: болезнь Альцгеймера, есть дискуляторная энцефалопатия, что в самом начале ставится пациентам, когда подозревают деменцию, это тоже нарушение когнитивной сферы. Можно по-другому назвать нейродегенеративное заболевание головного мозга — это тоже деменция, объяснила собеседница «360».

Она отметила, что признаков много, и, к сожалению, сейчас такая тенденция, что недуг начинает возникать рано. По ее словам, уже с 60 лет сейчас отмечаются какие-то проявления начальной деменции.

Если брать мегаполис — Москву и Подмосковье — то это связанно с ритмом жизни, который в условиях города бешенный, отметила Медведева. Также не стоит забывать про наследственность.

У людей, которые склонны к деменции, а также к проявлениям психических расстройств, весной и осенью часто возникают обострения, заметила невролог.

Важно не допускать причины

Врач-невролог центра реабилитации доктора Шахновича Виктор Шахнович рассказал в беседе с «360», что при инсульте деменция развиться не может. Он объяснил, что сам инсульт — это нарушение сосудистой системы головного мозга. Сосудистая деменция — это недостаточность кровообращения головного мозга, отметил он.

По его словам, деменция у человека происходит не из-за инсульта, а из-за того, что это достаточно сложный процесс питания клетки.

Основа лежит не в том, что произошел инсульт или произошла деменция, а в том, что человек не хочет следить за состоянием своего организма, объяснил Шахнович.

«Человек не следит за своим артериальным давлением, человек не следит за тем кровообращением, которое у него в принципе происходит: заболела голова и заболела», — заметил невролог.

При этом он добавил, что думать нужно не о том, что заболела голова и следует принять таблетку, а необходимо найти причину, почему это произошло. Шахнович заметил, что заниматься проблемой нужно гораздо раньше, чем произошел инсульт или человек заметил нарушение памяти. Нужно не допускать эти все причины, подытожил врач.

Как помочь родственнику с деменцией

Если у кого-то из ваших родственников уже поставлен диагноз деменция, то в первую очередь нужно следовать всем рекомендациям лечащего врача: следить за тем, чтобы пациент принимал прописанные лекарства и делал назначенные упражнения.

Следует также распределить домашние обязанности с другими членами семьи.

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Страдающему от недуга родственнику можно приобрести специальный трекер, который через приложение на телефоне позволит вам следить за передвижениями человека. Это позволит больному не заблудиться в том случае, если он самостоятельно выйдет на улицу.