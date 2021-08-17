В Оксфордском университете выявили признак быстрого развития слабоумия. Британские ученые считают, что деменция чаще всего поражает людей с проблемами со слухом. Главврач клиники доктора Аникиной, невролог и реабилитолог Марина Аникина объяснила «360», что нарушение слуха на фоне уже имеющихся расстройств утяжеляет течение болезни.

К быстрой потере самостоятельности и еще большей деградации функций приводит и нарушение зрения у пациентов со слабоумием.

«Все сенсорные функции мы должны держать под контролем — и слух, и зрение. Пожилые люди очень часто имеют проблемы с глаукомой, катарактой, поэтому это вовремя надо замечать, лечить консервативно или оперировать. То же самое касается нарушений слуха. Если пациент нуждается в слуховом аппарате, то обязательно нужно его носить», — сказала врач.

По ее словам, многие пациенты с интеллектуальными расстройствами имитируют нарушение слуха. Причем делают это не специально: переспрашивают, берут время на переосмысление полученной информации.

«Человек повторяет еще раз, и к этому моменту уже готов ответ. Многие родственники замечают такую особенность: когда надо, пожилой человек все слышит; а когда требуется его внимание сосредоточить на какой-то фразе, он переспрашивает. Это как следствие интеллектуальных проблем, а не снижения слуха», — пояснила Аникина.

На что обратить внимание?

Подозрение на снижение интеллектуальных способностей невролог назвала поводом для визита к специалисту. Проблема приобрела особенную актуальность на фоне пандемии коронавируса. Перенесший ковид человек получает дополнительную нагрузку на головной мозг.

«Больше дебютов интеллектуальных расстройств наблюдается в клинической практике. Чаще всего замечают не сами пациенты, а их родственники. Поскольку критика становится более ослабленной, и человек многое списывает на свой возраст, утомляемость, на то, что он перенес COVID-19 или другую инфекцию», — рассказала Аникина.

Среди ранних признаков заболевания она указала на большую зависимость в повседневной жизни и нужду в помощи или присутствии другого человека для выполнения повседневных дел — либо психологической, либо интеллектуальной. Например, чтобы оплатить счета, воспользоваться бытовой техникой или мобильным телефоном.

«Косвенным признаком является проявление тревоги. Классический пример: когда один из членов семьи говорит, что он работе и задержится, а пожилой человек начинает названивать», — заметила Аникина.

Насторожиться стоит, если человек стал отказываться садиться за руль, испытывает трудности в ориентации на новой местности, использовании часов с обычным циферблатом и так далее. Часто на развитие деменции может указывать снижение речевой активности и трудности в подборе слов во фразах.

Как поступить?

На ранней стадии заболевания необходимо начать элементарную антидементную терапию. В настоящее время ей является компенсация на уровне химических процессов, поддержание химического баланса.

«Несмотря на то что патологический процесс в мозге может течь с определенной скоростью, в некоторых случаях удается стабилизировать снижение функции, человек, как и прежде, остается самостоятельным в быту», — подчеркнула Аникина.

Очень важно не откладывать лечение, не игнорировать симптомы. Деменция и старость не синонимы Марина Аникина невролог

Даже в преклонном возрасте, подытожила она, человек может оставаться активным, самостоятельным, заниматься любимым делом. Это не значит, что у него не было никаких проблем. Их просто удалось максимально компенсировать.