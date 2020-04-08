Дело живодерки из Новосибирска: школьницу хотят принудительно лечить от тяги к расчленению котов

В прошлом году Новосибирск потрясла история о том, как школьница жестоко убила соседского кота. Сейчас у этого дела наконец появилось продолжение — его готовы передать в суд. Но вместо тюрьмы малолетней живодерке грозит принудительное психиатрическое лечение.

В сентябре 2019 года жительница Новосибирска Ульяна выпустила погулять своего домашнего кота по кличке Мотя, но назад он уже не вернулся. Женщина написала в социальные сети с просьбой помочь найти питомца, но ожидаемых результатов это не дало.

Расследование

Тогда Ульяна решила проверить камеры видеонаблюдения у подъезда. На записи было видно, как группа подростков заходит в подъезд с ее котом, а через несколько часов одна из девочек выносит черный целлофановый пакет в мусорку. Ульяна решила проверить содержимое пакета. Там и нашла своего кота — мертвым.

Ребенок увидел у меня и один, и другой, как нету лап, обрублены лапы по самые косточки. Непонятно, есть или нет голова. Снят скальп до шеи. Какие-то части срезаны с боков. Вот так увидели Ульяна Храмова.

Женщина сразу написала заявление в полицию, там за дело взялись. Оказалось, что эта жалоба была далеко не первой, просто раньше заводить дело не хотели. Работала стандартная отговорка — «когда убьют, тогда и приходите».

Тогда местные жители собрались у подъезда митинговать. Вышло порядка 150 человек, с плакатами «Защитим братьев меньших», «Требуем изолировать живодеров от общества» и все в этом духе.

Причем тогда же выяснилось, что Вика, которая и выносила пакет с трупом животного, собирает дома целую коллекцию трупов кошек и собак. У нее обнаружили черепа, кости, шкуры, даже отрубленные головы в морозилке. Останки она продавала в соцсетях. Удивило местных жителей и то, что живет девочка в квартире одна, а родители ее увлечения не порицают — считают, что дочь просто «работает с биоматериалами», а сама никого не убивает.

Тем не менее соседи рассказывали, что не раз замечали и странное поведение, и трупный запах из таких же черных непрозрачных пакетов, которые девочка периодически оставляла в мусорном баке.

Экспертиза и наказание

За семь месяцев расследования правоохранительные органы собрали девять томов уголовного дела, два из которых полностью состояли из жалоб местных жителей.

Источник фото: группа «Остановим новосибирских живодерок» «ВКонтакте»

Сейчас, как сообщает адвокат потерпевшей Ульяны, дело уже передано в суд. Кроме самой малолетней живодерки также будут наказаны «должностные лица полиции, органов опеки, иные лица» — к ним должны применить дисциплинарные меры из-за длительного бездействия.

Саму Вику будут судить по 245 статье УК РФ за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель. Эта статья предполагает лишение свободы на срок до пяти лет. Но, как сообщает новосибирский СК, у подростка было выявлено хроническое психическое заболевание. Поэтому тюремный срок, скорее всего, будет заменен на принудительное лечение в психиатрической больнице.