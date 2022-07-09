Запчасти все чаще снимают с иномарок россиян. Дело в деталях

Россияне стали чаще жаловаться на кражи запчастей с иномарок. Проблема заключается в дефиците автозапчастей, спрос на которые не упал. Но надежно защититься от такого «угона» по-прежнему можно только гаражом или страховкой.

В последнее время в России участились кражи автозапчастей. С машин, припаркованных в открытом доступе, снимают фары, датчики, зеркала заднего вида, дворники и другие мелкие детали.

Причем страдают как новые модели, так и распространенные в России более старые иномарки.

Дефицит запчастей

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр объяснил «360», что подобные кражи участились из-за дефицита автозапчастей для иномарок. Проблема возникла еще весной из-за санкций и разрыва логистических цепочек. Тогда же на запчасти сильно взлетели цены.

«Запчасти для иномарок подорожали от 30 до 100%, а где-то и до 150%. Особенно это касается кузовных деталей, лобовых стекол на немассовые автомобили, которые не производятся у нас», — подчеркнул он.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавил, что на некоторые позиции цены выросли в два-четыре раза.

Кроме того, у нас всегда был серый ввоз запчастей, а сейчас это многократно усиливается, поэтому получается мешанина, непонимание справедливых цен на запчасти того или иного качества Максим Кадаков.

Причем если автовладелец готов заплатить за официальные запчасти, их не всегда можно найти даже в дилерских центрах — от нехватки деталей страдают в том числе и страховые компании, и официальные продавцы автомобилей, подчеркнул Ян Хайцеэр.

«Проблема еще и в том, что многое нельзя купить, даже если вы готовы заплатить. Например, лобовое стекло на Mercedes. Проблема такая не только по старым, но и по новым машинам, потому что на них нет смысла делать аналоги в том же Китае — спрос вялый», — добавил Кадаков.

Из-за этого участились и кражи — мелкие детали попадают как на автомобильные разборки, так и в розничную интернет-торговлю.

«Из-за дефицита все эти вещи по кругу компенсируются кражами и продажами на сомнительных сайтах или на открытых площадках. Люди, которые не задумываются, откуда возьмется деталь на каком-нибудь независимом монтаже или разборке, в некотором смысле потворствуют таким преступлениям», — подчеркнул Хайцеэр.

Что делать?

Защититься от таких «угонов» запчастей на 100% практически невозможно. Некоторые россияне делают гравировки или наносят несмываемые надписи на некоторые детали, например, фары или зеркала, но это не всегда останавливает злоумышленников. По словам Кадакова, зачастую на разборах такие отличительные знаки легко объясняют тем, что метку поставил владелец машины, которую сдал на разбор после серьезного ДТП.

Единственный стопроцентный способ защиты — это страховка, других вариантов нет. Хотя сегодня при отсутствии кузовных деталей ремонта застрахованной машины можно ждать не один месяц Ян Хайцеэр.

Хайцеэр посоветовал россиянам не скупиться на страховку, потому что именно она в случае ЧП или кражи позволит хоть как-то компенсировать расходы.

«Нужно соотнести потраченные деньги и полученные, то же касается и ОСАГО. Если ты разбил фару на 60 тысяч рублей, у тебя покрытие 400 тысяч, а за страховку ты заплатил максимум 20 тысяч — уже эта фара будет покрыта», — заключил он.