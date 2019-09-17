Дело Павла Устинова: актеры устроили массовый флешмоб в защиту осужденного коллеги

Актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года заключения по делу об акциях протеста в Москве. На его защиту встали многие российские знаменитости — актеры, режиссеры, музыканты.

Источник фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Вывих на 3,5 года

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор актеру Павлу Устинову, передает News.ru. Его судили за применение насилия к росгвардейцу во время несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.

Пострадавший — старший сержант полиции Александр Лягин. Он утверждает, что получил вывих плеча, когда задерживал участника беспорядков Устинова. Сам актер вину не признал.

Его задержание попало на видео.

«Пашу надо спасать»

Еще не успевшая забыться акция в поддержку журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики, снова дала о себе знать. По социальным сетям разлетелись картинки с фразой «Я/МЫ Павел Устинов». Эта фраза стала своего рода символом всеобщей солидарности.

Актер Александр Паль запустил флешмоб #ПавелУстинов в поддержку коллеги. «Я думаю, что это полностью сфабрикованное дело. Я думаю, что это абсолютный произвол и самосуд. Я думаю, что мы должны обратить внимание властей на то, что произошел очередной самосуд и произвол», — говорит на видео Паль. Он также призвал своих коллег присоединиться к флешмобу и не молчать.

Его поддержали многие российские знаменитости — Никита Кукушкин, Никита Ефремов, Павел Деревянко, Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Юлия Снигирь, Александра Бортич и другие. Несколько театров на своих представлениях призвали не быть равнодушными к происходящему. Среди них МХТ имени Чехова, театр Сатирикон, театральная школа Константина Райкина.

Актер Никита Ефремов тоже принял «эстафету» от Александра Паля. «У меня в памяти еще свежо дело Ивана Голунова, и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился. Мне кажется, мы тоже так можем», — сказал он.