Пьяный полицейский избил подростка до смерти и пытался подкупить его родителей. Следующие 13 лет он проведет в тюрьме

Почти год назад брянский майор полиции Денис Терехов напал на подростков и избил их. Один из ребят, Иван Вахрушин, позже умер в больнице. Сейчас экс-полицейского осудили на 13,5 года тюрьмы. «360» вспоминает детали этого дела.

Пьяная драка

13 августа 2019 года в кафе поселка Локоть Брянской области произошла драка. Пьяный майор полиции 36-летний Денис Терехов, который временно исполнял обязанности начальника районного отдела полиции, пришел с товарищем в кафе, где начал приставать к компании отдыхавших подростков с разговорами.

«С чего он стал приставать, непонятно. Он что-то говорил Ване про наркопритон, который „он спалил“. В итоге Иван подошел и сел к нему за стол. Мужик этот начал говорить про какие-то наркотики, называть неизвестные имена», — рассказал один из приятелей погибшего.

В итоге мужчина предложил 17-летнему Ивану Вахрушину выйти из кафе и поговорить. Друзья Вахрушина рассказывали, что конфликт как будто быстро закончился — полицейский и подросток пожали друг другу руки, молодой человек развернулся, чтобы уйти.

Иван повернулся к Терехову спиной и уже собрался уходить, но полицейский внезапно несколько раз ударил его по голове. Вахрушин упал и стукнулся головой о ступеньки. Некоторое время он был еще в сознании друг погибшего Ивана Вахрушина.

Один из подростков хотел помочь Ивану, но полицейский ударил и его. Тогда компания позвонила родителям Ивана, они быстро приехали на место. Агрессивный майор не унимался — он продолжал оскорблять присутствующих, в том числе и родителей мальчика, даже пытался ударить отца. Вскоре приехали наряд полиции и скорая. Подростка увезли в больницу в состоянии комы, полицейского — в СИЗО.

Попытка подкупа

На Терехова завели дело за побои и умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Из органов майора уволили почти сразу. После этого, по словам тети Ивана, семью пытались подкупить. Жена полицейского якобы перевела родителям мальчика на карту деньги, но извинений ни от кого так и не последовало.

Мы хотим отдать ей все вместе с картой. Помощь от них никакая не нужна, люди, которые помогают, помогают от чистого сердца, а это не помощь. Это просто кинули кусок, чтобы родители закрыли рот, и все. Мы так расцениваем тетя погибшего Ивана Вахрушина.

При этом родня полицейского якобы обвиняла подростка в том, что он сам спровоцировал конфликт. Но все, кто был знаком с Вахрушиным, такую возможность даже не допускали.

«В классе Ивана называли Миротворец, потому что он был очень спокойный и миролюбивый. На всех праздниках он отвечал за музыкальное сопровождение. Ему нравилось работать с аппаратурой, и, несмотря на то, что репетиции часто проходили по вечерам, он никогда не отказывался помочь», — вспоминала директор школы Наталья Панова.

Она также рассказала, что после девятого класса Иван пошел в техникум, а после этого хотел поступить в университет, чтобы стать юристом. Подростка все описывали как доброжелательного, трудолюбивого, дисциплинированного и без вредных привычек.

Спустя девять месяцев экс-майору вынесли приговор по двум статьям: побои и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Ему присудили 13,5 года колонии строгого режима и выплату моральной компенсации родителям погибшего — 1,6 миллиона рублей.