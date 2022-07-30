Дело семейное. Разработчики The Sims 4 «случайно» добавили инцест в сценарий игры

Пользователи The Sims 4 возмутились необычным сбоям в компьютерной игре после недавно вышедшего обновления. Геймеры заметили, что у их персонажей внезапно стало возникать романтическое влечение к членам своей семьи. В России контролировать качество зарубежных игр непросто. Выход — в быстром развитии собственной индустрии.

Поклонники всемирно известной игры в жанре симулятора жизни впали в ступор: виртуальные персонажи стали уделять недетские знаки внимания членам своих семей. Возмущенные геймеры пожаловались, что сестры «приставали» к интернет-братьям, а матери — засматривались на сыновей, написало издание Kotaku.

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По мнению экспертов, возможность инцеста в игре появилась из-за обновления, вышедшего 26 июля. Благодаря ему персонажи симулятора получили «способность» добиваться желаемого.

На ситуацию отреагировали разработчики The Sims 4. Сюжетную линию специалисты назвали ошибкой и пообещали, что модераторы постараются устранить ее как можно скорее. Однако не все пользователи поверили этим словам. Нашлись те, кто обнаружил в появлении бага закономерность — совсем недавно разработчики добавили в игру функцию выбора сексуальной ориентации персонажей. Инцест-баг посчитали следующим шагом развития симулятора.

Защитить детей

Скандальную ситуацию «360» прокомментировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Она заявила: нужно стремиться к созданию отечественных видеоигр, чтобы можно было контролировать их качество. До тех пор невозможно знать, в какой момент российские дети столкнутся с пропагандой подобных вещей.

Сейчас мы живем в мире, когда ВОЗ говорит о третьем поле, когда предлагают гормонально менять развитие ребенка <…> Вижу один выход: максимально быстрое развитие нашей индустрии Татьяна Буцкая депутат Госдумы.

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Парламентарий добавила, что отечественные игры должны будут проходить государственное лицензирование. В случае появления подобных ситуаций, их необходимо блокировать.

«Если грязно — надо в квартире убраться. Вот здесь тоже надо убраться», — резюмировала Буцкая.

Без альтернативы

The Sims 4 является самой качественной игрой в своем жанре, заявил «360» игровой журналист, шеф-редактор Riot Pixels Владимир Горячев. В своем роде симулятор уникален. В разное время в мире пытались сделать что-то подобное, но попытки не увенчались успехом.

Это продукт почти 20-летнего труда разработчиков, в него вложен масштабный опыт. Сделать с нуля российский аналог будет очень тяжело — чтобы он был такого же качества, которое уже ожидают поклонники Sims Владимир Горячев игровой журналист.

По мнению собеседника , наверняка разработчики попытаются создать похожую игру. Однако получится ли у них — большой вопрос.

В конце февраля в России уже предлагали запретить популярный симулятор. Из-за пропаганды ЛГБТ The Sims 4 призывали заблокировать в Новосибирской епархии РПЦ.