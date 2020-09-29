Юрист назвал выигрышным дело русского в британской армии. Над ним издевались и вынудили уйти

Семья Стешова переехала в Великобританию в поисках убежища, когда молодому человеку было всего 13 лет. Стешов был «чрезвычайно благодарен» за это и поэтому решил пойти в британскую армию. Он вступил в парашютный полк и мечтал стать переводчиком в разведке. Однако перейти туда парню не удалось, хотя он предпринимал несколько попыток.

В первый раз выходцу из России отказали вполне законно. На тот момент он был гражданином Великобритании менее 10 лет. Во второй раз Стешов не получил назначения, так как не сдавал экзамен по русскому языку. В третий же раз молодому человеку отказали якобы из-за плохого знания английского. При этом Стешов подчеркнул, что его коллеги с менее удачными результатами добились назначения.

Более того, по словам военного, во время службы над ним издевались из-за российского происхождения: заставляли маршировать и петь русские песни перед начальством, а также с издевкой выясняли, почему он не пошел в армию России. В итоге, мужчина покинул армию Великобритании.

Теперь он требует возместить потерянный заработок, хочет получить компенсацию за моральный и физический ущерб, настаивает на ликвидации «неверных» результатов экзаменов из досье, а также требует принять меры для «снижения дискриминационного поведения» в британской армии.

В ведомстве, в свою очередь, все обвинения отвергают. «Мы отрицаем, что ответчик в описанной форме или какой-либо другой дискриминировал истца по национальному признаку, преследовал его из-за нежелательного поведения, связанного с нацией, или подвергал его виктимизации», — заявил представитель министерства Роберт Моретто.

«Русскому тяжелее добиться успехов»

«Где-то 15-20 лет назад я работал адвокатом по вопросам дискриминации. Рассматривая этот случай, могу сказать, что у Стешова потенциально выигрышное дело. Британская армия имеет очень сильную антидискриминационную политику. Более того, правила армии запрещают дискриминацию, так что я бы предположил, что у молодого человека есть все шансы выиграть», — заявил в разговоре с «360» британский юрист Александр Меркурис.

Он подтвердил, что в отношении русских существует очень много предубеждений — не только в военной части, но в целом. По словам собеседника «360», он знает многих выходцев из России и они часто жалуются на особое отношение к ним, поэтому юрист не удивился случаю Стешова.

Определенно можно сказать, что русскому будет тяжелее добиться успехов в британской армии, чем британцу. Особенно учитывая отношение некоторых сотрудников, которые крайне неохотно принимают русских на высокие или сколько-то значимые позиции. Это дискриминация Александр Меркурис британский юрист.

При этом Меркурис не припомнит подобных Стешову случаев в суде. По словам собеседника «360» русские очень неохотно затрагивают такие темы в юридическом поле.

«Им стыдно. Они находят такое поведение постыдным, поэтому таких дел с русскими было очень мало. Ни одного не знаю, который касался бы армии. Но уверен, что похожие случаи уже происходили в прошлом», — заключил юрист.