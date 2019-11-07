Дело реставраторов и 450 млн на Эрмитаже. Главное об экс-минкультовце Борисе Мазо

В Вене задержали бывшего руководителя департамента Минкультуры Бориса Мазо, фигуранта скандального «дела реставраторов». Сейчас его обвиняют в хищении в особо крупном размере — 450 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию и реставрацию Эрмитажа. Что известно о скандальном чиновнике и его задержании — в материале «360».

Австрийские полицейские приступили к допросу бывшего российского чиновника Бориса Мазо, об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Владислав Мусияка. Россия добивается экстрадиции Мазо больше года. «Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены, по какому поводу — я не знаю. В СК РФ знают, где он находится, могли бы с ним связаться», — добавил он.

Сотрудник Национальной полиции Испании пояснил агентству, что в Австрии задержали высокопоставленного чиновника Минкультуры, его имя правоохранитель раскрыть отказался. Однако упомянул, что задержанного подозревают в отмывании незаконно полученных в России денег через покупку особняка стоимостью четыре миллиона евро в курортном городе Марбелье.

«По нашей предварительной информации, задержанный за отмывание денег в Австрии экс-чиновник Минкультуры РФ — это бывший директор департамента Минкультуры Борис Мазо», — рассказал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В настоящее время Борис Мазо вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым является фигурантом дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. Дело возбудили из-за хищения 450 миллионов рублей, выделенных для строительства новых корпусов Эрмитажа.

Полиция Вены сообщила, что экс-чиновник был задержан по запросу Испании, поэтому пока сложно говорить о том, имеет ли задержание отношение к «делу Эрмитажа», фигурантом которого Мазо является сейчас. Возможно, экстрадиции в Россию в ближайшее время не последует.

Дело реставраторов

Еще в 2016 году Мазо стал фигурантом громкого «дела реставраторов» вместе с бывшим замминистра культуры Григорием Пирумовым и директором ФГУП «Центр реставрации» Олегом Ивановым по факту хищения 100 миллионов рублей при реставрации памятников архитектуры. Чиновников обвиняли в том, что при реставрации таких объектов культуры, как Новодевичий монастырь, Иоанно-Предтеченский монастырь и других, они начиная с 2012 года намеренно завышали сметы и проектную стоимость всех работ.

В октябре 2017 года Мазо приговорили к полутора годам лишения свободы и штрафу 300 тысяч рублей, но сидеть чиновнику не пришлось — его отпустили в зале суда, так как назначенный срок он успел отбыть в СИЗО. После этого Мазо оперативно уехал из России в Испанию, благодаря чему избежал нового задержания.

В июле 2018 года его заочно арестовали, а затем объявили в международный розыск — испанские полицейские получили от своих российских коллег запрос с информацией о возможном крупном налоговом мошенничестве. После этого в Испании начали расследование, провели антиотмывочную спецоперацию и задержали четырех человек, трое из которых граждане России. Помимо этого, были арестованы бывшая супруга и сын Бориса Мазо и испанский адвокат, помогавший экс-чиновнику в Марбелье. На особняк и авто стоимостью 160 тысяч евро было решено наложить арест.

«Все они [были задержаны] как предполагаемые авторы преступления — отмывания средств — при покупке дорогостоящей недвижимости в Марбелье, за которую было заплачено четыре миллиона из денег, которые, как предполагается, были получены в результате налоговых преступлений и коррупции, совершенных в России», — пояснили в полиции.