Тюрьма за чужое убийство. Врачи заступились за психиатра, осужденного из-за пациента

Психиатры со всей России обратились к президенту и попросили вмешаться в дело Александра Шишлова — психиатра, чей пациент-шизофреник убил ребенка. Обычно в таких случаях врачи получают условный срок за халатность, но Шишлова посадили в тюрьму.

С 2011 года Михаил Елинский находился на принудительном лечении в астраханской областной клинической психиатрической больнице. Его лечащим врачом был Александр Шишлов. Терапия заняла шесть лет. После комиссия из трех врачей-психиатров постановила, что мужчине стало лучше и его можно перевести на амбулаторное принудительное лечение. Елинский должен был наблюдаться у районного психиатра и принимать препараты.

«Вскоре после выписки (спустя три недели) пациент самовольно прекратил прием лекарственных препаратов, по словам самих же родственников и при их попустительстве, на фоне злоупотребления заваркой чая (чифирем), о чем не было информировано диспансерное отделение», — пишет в петиции за остановку собственного уголовного преследования Александр Шишлов.

В итоге Елинский заколол ножом свою полуторагодовалую племянницу и ранил полицейского. Следственный комитет завел уголовное дело по статье 293-й УК РФ «Халатность» на трех членов врачебной комиссии, которые одобрили выписку Елинского. Но под суд попал только Шишлов — коллеги утверждали, что он «ввел их в заблуждение». Суд приговорил врача к двум годам колонии-поселения и лишил права заниматься профессиональной деятельностью.

Без вины виноватый

Ключевой вопрос в этом деле: могла ли комиссия предвидеть, что у пациента разовьется обострение, — считает эксперт Центра медицинского права Андрей Карпенко. «И многое зависит от того, насколько пациент следовал тем рекомендациям, которые были даны врачами. Потому что если врачи четко прописали принимать такие-то препараты, раз в неделю приходить на прием к районному психиатру, а пациент на это просто наплевал и все это было пущено на самотек, то вины врачей нет», — рассказал он «360».

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Сам Шишлов, как и выступающее в его защиту Российское общество психиатров, в собственной невиновности уверен и готов ее отстаивать. В петиции он четко обозначил все детали дела, приложил решение суда, в котором говорится: бывший пациент был стабилен при выписке, но через три недели самовольно перестал принимать препараты.

«Таблетки ежедневно он не пил, на ее [матери] вопросы он отвечал, что уже взрослый, и попросил больше не спрашивать его», — говорится в приговоре. При этом свидетели отмечали, что перед совершением убийства мужчина был беспокойным, а его мать призналась, что «упустила его состояние и не придала значения изменениям в поведении».

Тем не менее Следственный комитет по Архангельской области считает, что вина Шишлова «полностью доказана». Андрей Карпенко в разговоре с «360» подчеркнул, что суд, вынося приговор, должен был учесть все факторы. «Это называется степень вины в тех последствиях, которые произошли», — добавил он.

Эксперт Центра медицинского права отметил, что как таковой судебной практики в отношении халатности, допущенной психиатрами, в России нет. Но в делах с врачами суд обычно лоялен и учитывает смягчающие обстоятельства, поэтому врачи редко получают реальные сроки.

«Как правило, суд ограничивается условным сроком и запретом на какое-то время заниматься профессиональной деятельностью. Потому что судьи прекрасно понимают, что медицина не является точной наукой. Соответственно, врач далеко не всегда может с точностью предвосхитить тот или иной исход заболевания», — отметил Карпенко.

Дело врачей

За коллегу заступились медики по всей стране. «Астраханские врачи сковали себя наручниками в знак поддержки психиатру Александру Шишлову, попавшему под каток абсурдного уголовного преследования за убийство, совершенное бывшим пациентом», — приводит АstrаhаnРоst слова сопредседателя Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрея Коновала.

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Коновал пояснил, что врачи будут вести приемы в наручниках в знак протеста против необоснованных уголовных дел в отношении медработников. Астраханские врачи вместе с членами профсоюза периодически выходят на митинги, требуя отмены несправедливых приговоров и закрытия дел в отношении врачей в России, а официальный сайт профсоюза «Действие» сообщает, что акции протеста в поддержку психиатра Александра Шишлова будут продолжаться.

Российское общество психиатров тоже включилось в поддержку Александра Шишлова и уже направило президенту РФ просьбу взять дело под личный контроль и добиться справедливого суда для психиатра. Врачебное сообщество сильно обеспокоено «тенденцией в работе следственных органов криминализировать работу врачей, рассматривать врачебные ошибки исключительно в рамках уголовного законодательства».