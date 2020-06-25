Порноактер или серийный насильник. Уголовное дело против Рона Джереми сравнили с преследованием Харви Вайнштейна

Новый сексуальный скандал начал разворачиваться в США. В серии изнасилований и домогательствах обвинили порноактера Рона Джереми (настоящее имя Рональд Джереми Хаятт). Прокурор округа Лос-Анджелес заявил, что обвинение состоит из восьми пунктов и 67-летней звезде фильмов для взрослых грозит до 90 лет тюрьмы. Первые жалобы на поведение актера появились достаточно давно.

Дело о серийном насилии

По версии прокуроров, жертвами Джереми стали четыре женщины. Первый случай произошел в 2014 году, когда на вечеринке он напал на 25-летнюю девушку. В 2017 году он надругался над двумя посетительницами бара в Западном Голливуде и там же в 2017 году изнасиловал еще одну женщину.

Обвинители заявили, что каждый раз он действовал по одному и тому же сценарию. Он пользовался своей узнаваемостью, спаивал своих жертв и насиловал.

Сторону обвинения на предстоящем суде займет заместитель окружного прокурора Пол Томпсон, который вел дело продюсера Харви Вайнштейна.

Сейчас следователи ищут других пострадавших от порнозвезды. Но, согласно материалам дела, многие из пострадавших женщин живут за пределами США и отказались дать показания.

В обвинительном заключении говорится, что актер проходит по трем фактам изнасилования, двум фактам принуждения к сексу, двум фактам домогательства и склонения к оральному удовлетворению. Если вину Джереми докажут по всем пунктам то ему грозит до 90 лет тюрьмы.

«Вежливый трезвенник»

Интересы Рона Джереми в суде представляет адвокат Стюарт Голдфарб. На последнем заседании он попросил рассмотреть поручительство о своем подзащитном до пятницы. Пока актер находится на свободе, внеся залог в 6,6 миллиона долларов.

В беседе с журналистами адвокат заявил, что его подзащитный невиновен. Он отметил, что непонятны причины столь долгого молчания первой пострадавшей, которая не пыталась привлечь актера к ответственности с 2014 года.

В своей жизни он никогда не занимался сексом с женщиной по принуждению. Он всегда вежлив и обходителен Стюарт Голдфарб Адвокат.

Также защитник подчеркнул, что Джереми никогда много не пил, но при этом любил болтать с барменами в заведении Rainbow Bar & Grill. Адвокат пояснил, что в ближайшее время он намерен запросить там видео с камер наблюдения.

Кроме того, защитник заявил, что неоднократно советовал актеру перед половым актом подписывать с женщиной соглашение о том, что все будет добровольно, чтобы после обезопасить себя от будущих обвинений.

Между тем две американских конвенции порноиндустрии Adult Video News Awards и Exxotica после начала скандала объявили, что запрещают Рону Джереми появляться на их мероприятиях.

Прошлые жертвы

Для Рона Джереми это первое судебное дело с такими серьезными обвинениями. Впервые об изнасиловании со стороны актера заявила стриптизерша одного из ночных клубов Голливуда в 2003 году. По словам женщины, он удерживал ее в гримерке силой. Полицейские допросили актера, но прокурор отказался выдвигать обвинения.

Источник фото: wikimedia

В 2007 году с жалобой в полицию обратилась еще одна женщина. Она рассказала, что Джереми схватил ее за грудь, когда она попросила у него автограф на порноконвенции.

Громкий скандал начался после как адвокат Джинджер Бэнкс в 2017 году выложила на YouTube 10-минутное видео, в котором она заявила, что собирает обвинения со всего мира о сексуальных домогательствах со стороны порноактера Рона Джереми.

После этого обвинения в адрес звезды посыпались как снежный ком. Многие порноактрисы заявили, что он часто нарушал границы их личного пространства, щупал, приставал, пользуясь своим статусом. При этом многие отметили, что когда они начинали жаловаться на его поведение, то многие не видели в его поведении ничего странного.

Источник фото: wikimedia

«Люди именно этого от него и ждут. Если бы я написала, что фанат пытался укусить меня за грудь, то многие бы разозлились. Но когда я начинала объяснять, что это сделал Джереми, то все воспринимали это в порядке вещей», — заявила актриса Кендра Сандерленд. Многие девушки отметили, что актер просто не понимал отказа и продолжал напирать.

Сам Джереми опровергал эти обвинения. Он отмечал, что ни одно судебное разбирательство против него никто не выиграл.

«Я никогда и никого не изнасиловал. Все серьезные обвинения были расследованы полицией и отклонены судами, как и большинство обвинений в том, что я кого-то щупал», — заявлял он в 2017 году.

Тогда же он угрожал тем, что начнет судиться с теми, кто распускает против него слухи. Сейчас он сам попал на скамью подсудимых, но в этот раз обвинения очень серьезны.

Адвокат Джинджер Бэнкс, которая записала тот самый скандальный ролик на YouTube заявила, что Джереми это новый Харви Вайнштейн. «Поскольку он — легенда, люди прощали его за такое поведение».