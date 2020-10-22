Дело пропавшей нижегородской школьницы раскрыли, но тело так и не нашли. Убийце грозит высшая мера

Следственный комитет Нижегородской области завершил расследование дела об убийстве 13-летней Марии Ложкаревой. Обвиняемым стал 44-летний Дмитрий Синицын, который уже неоднократно отбывал сроки по аналогичным преступлениям. Ему инкриминируют две статьи, по которым рецидивист может получить высшую меру наказания, предусмотренную российскими законами.

Ведомство сообщило, что Синицын предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений по статьям: «Убийство малолетнего с целью сокрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

1 августа 2018 года около 19:00 Маша Ложкарева уехала кататься на велосипеде из СНТ «Боровок». Больше она на связь не выходила и назад не вернулась. Искать девочку начали в тот же день.

В поисках участвовали полицейские, росгвардейцы, спасатели, волонтеры и местные жители. Ее искали с помощью квадрокоптеров, вертолетов и болотохода. Разыскивать девочку не прекращали и весной 2019 года, когда начал таять снег. Следователи допросили более тысячи жителей соседних деревень и населенных пунктов. Школьницу так и не нашли.

Все предметы, найденные в поисках, прошли генетические судебные экспертизы. Следствие установило, что к пропаже ребенка был причастен ранее судимый житель Кстовского района, который условно-досрочно вышел из тюрьмы всего за полтора месяца до его исчезновения.

В июле 2019 года Синицына задержали и заключили под стражу. Своей вины он не признает, от дачи показаний отказался — обвиняемый до сих пор не рассказал, где спрятал тело девочки. Однако его причастность к ее исчезновению подтвердили множество улик: заключения экспертов, показания свидетелей и специалистов, сведения о телефонных соединениях, а также протоколы обысков и осмотров.

Следователи пришли к выводу, что вечером 1 августа 2018 года обвиняемый напал на девочку около деревни Горный Борок. Он силой затащил ее в безлюдное место, где изнасиловал. Понимая, что Маша может его опознать, Синицын задушил школьницу. Он спрятал тело в неустановленном месте и скрылся.

Сейчас обвинительное заключение утверждено прокуратурой Нижегородской области. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. По совокупности статей российские законы предусматривают высшую меру наказания — пожизненное заключение.