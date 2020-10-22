Дело пропавшей нижегородской школьницы раскрыли, но тело так и не нашли. Убийце грозит высшая мера
Ведомство сообщило, что Синицын предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений по статьям: «Убийство малолетнего с целью сокрыть другое преступление» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
1 августа 2018 года около 19:00 Маша Ложкарева уехала кататься на велосипеде из СНТ «Боровок». Больше она на связь не выходила и назад не вернулась. Искать девочку начали в тот же день.
В поисках участвовали полицейские, росгвардейцы, спасатели, волонтеры и местные жители. Ее искали с помощью квадрокоптеров, вертолетов и болотохода. Разыскивать девочку не прекращали и весной 2019 года, когда начал таять снег. Следователи допросили более тысячи жителей соседних деревень и населенных пунктов. Школьницу так и не нашли.
Все предметы, найденные в поисках, прошли генетические судебные экспертизы. Следствие установило, что к пропаже ребенка был причастен ранее судимый житель Кстовского района, который условно-досрочно вышел из тюрьмы всего за полтора месяца до его исчезновения.
В июле 2019 года Синицына задержали и заключили под стражу. Своей вины он не признает, от дачи показаний отказался — обвиняемый до сих пор не рассказал, где спрятал тело девочки. Однако его причастность к ее исчезновению подтвердили множество улик: заключения экспертов, показания свидетелей и специалистов, сведения о телефонных соединениях, а также протоколы обысков и осмотров.
Следователи пришли к выводу, что вечером 1 августа 2018 года обвиняемый напал на девочку около деревни Горный Борок. Он силой затащил ее в безлюдное место, где изнасиловал. Понимая, что Маша может его опознать, Синицын задушил школьницу. Он спрятал тело в неустановленном месте и скрылся.
Сейчас обвинительное заключение утверждено прокуратурой Нижегородской области. Дело передано в суд для рассмотрения по существу. По совокупности статей российские законы предусматривают высшую меру наказания — пожизненное заключение.