Дело о самоубийстве медсестры расследуют в Сургуте. Муж уверен: ее затравили врачи и начальница

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) медсестра одного из учреждений покончила с собой. По словам супруга, женщину травили на работе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства, но вдовец винит во всем начальницу жены и обвиняет ее и врачей в травле.

«Приходила домой униженная»

Аяжан Ташмагамбетовой был 41 год, с 2004 года она работала медсестрой-анестезиологом в Сургутской клинической травматологической больнице. У Ташмагамбетовой был муж Радик и ребенок. Однако ее жизнь, по словам супруга, портила начальница — старшая медсестра. Об этом «360» рассказал супруг медсестры.

«Люди там приходят, уходят, не выдерживают — увольняются. Текучка там колоссальная. И все из-за нее (начальницы — прим. ред.). Она выбешивает всех своим поведением. Гитлер ее называют. <…> Супруга жаловалась постоянно. Последний месяц она приходила домой оскорбленная, униженная, обиженная. Последнюю неделю была вся в слезах. Говорила: „Радик, я не хочу выходить на работу“. <…> Ее гнобили всем коллективом, даже во время операций хирурги, у которых высшее образование, позволяли себя мразь какую-то», — заявил Ташмагамбетов.

Источник фото: vk.com/Радик Ташмагамбетов

Он отметил, что супруге ставили неудобные для нее смены, хотя Аяжан пыталась согласовать дни заранее, чтобы четырехлетняя дочь не оставалась одна. В итоге ребенок несколько раз сидел дома без взрослых. Более того, старшая медсестра, по словам Ташмагамбетова, требовала с сотрудников деньги за сдачу квалификации, а так как Аяжан ранее сдавала все легко сама и даже помогала другим, ей неоднократно отказывали в сдаче экзамена. По словам мужа, это не давало ей возможности получить прибавку.

Источник фото: vk.com / Радик Ташмагамбетов

Также старшая медсестра якобы не пропускала своих подчиненных на выплату ковидных, хотя погибшая каждый день работала с зараженными. В итоге Ташмагамбетова не выдержала и направила жалобу в трудовую инспекцию, где пообещали разобраться в происходящем. По словам Радика Ташмагамбетова, каким-то образом на работе узнали, кто это сделал, и начались гонения. Через неделю после этого Аяжан написала заявление на увольнение. По закону ей надо было отработать еще две недели. Она отработала только неделю и 21 октября свела счеты с жизнью.

А 18 ноября, в день ее рождения, Радик обратился к СМИ.

Вдовец хочет справедливости

Радик Ташмагамбетов рассказал, что они с женой любили друг друга и много путешествовали, были на Байкале, в Крыму, мечтали своим ходом доехать до горы Кайлас в Китае. Ради этого семья и работала. При этом свое дело Ташмагамбетова любила: ей нравилось помогать людям.

Источник фото: vk.com/Радик Ташмагамбетов

Теперь Радик собирается добиться справедливости. На своей странице в «ВКонтакте» он написал, что не хочет оставлять произошедшее безнаказанным.

«Я хочу справедливости! <…> Дочь спрашивает, я не могу врать, ибо доча краем глаза все видела. Перед сном доча плачет. Почему в нашей прекрасной стране (а мы с Аяжан в этом убедились, катаясь по РФ) простой человек, по сути, защищен только на бумаге?» — подчеркнул он.

Радик попросил ответственные органы разобраться в произошедшем. «360» не удалось получить комментарий больницы и связаться со старшей медсестрой.

В Сургуте уже возбудили уголовное дело по факту смерти медсестры. Дело расследуется по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Проверку также проводят государственная инспекция труда, прокуратура и департамент здравоохранения Югры. Виновным грозит до 15 лет лишения свободы.