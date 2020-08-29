Дело о хищениях в «Энергии» может стать первым, но не последним. Главное

Претензии к деятельности Владимира Солнцева появились еще в 2018 году, когда главой «Роскомоса» стал Дмитрий Рогозин. По его просьбе Счетная палата провела комплексную проверку, результаты которой были переданы следственным органам.

Выяснилось, что закупки комплектующих для ЭКБ проводились по заведомо и значительно завышенным ценам.

Солнцев может быть косвенно причастен к проблемам ангольского телекоммуникационного спутника AngoSat 1. Неполадки появились сразу после пуска ракеты-носителя «Зенит-3SL» с космодрома Байконур.

Правда, основания для возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере появились совсем недавно.

О задержании Солнцева стало известно 27 августа. Представители Следкома говорят о расследовании довольно скупо, но уже появились некоторые подробности дела бывшего главы РКК «Энергия». Например, СМИ сообщают, что за последние два года у него в доме в Бутово было проведено несколько обысков. Но результаты дали только последние.

«После них его забрали в следственное управление на допрос, с которого он уже не вернулся, — адвокат позвонил родным Солнцева и сообщил о задержании», — рассказал один из источников.

Обыски также состоялись у некоторых бывших менеджеров РКК «Энергия» и представителя руководства НПП «Исток» им. Шокина.

РКК «Энергия» и предприятие «Исток» связывали подрядные отношения. Следователи считают, что через эту компанию Солнцев вывел часть похищенных денег. Все сделки были закрытыми, и проследить их исполнение было очень сложно.

Член Общественного совета при «Роскосмосе», председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов уточнил «Известиям», что поэтому выявленной аудитом информации оказалось недостаточно для возбуждения уголовного дела.

«Но правоохранительные органы нашли дополнительные сведения, которые и стали основанием для подозрения в мошеннической схеме», — рассказал он.

По данным Кабанова, последние два года особую активность развил блок экономической безопасности предприятия, поэтому в ближайшее время можно ожидать появления новых преступных эпизодов.

На предприятиях «Рорскосмоса» ранее уже выявлялись крупные преступления. В 2017 году было заведено уголовное дело о хищении 20 миллионов рублей на ракетно-космическом заводе в Центре имени Хруничева.

Через два года стало известно о мошенничестве экс-главы НПО «Техномаш» Дмитрия Панова, укравшего около 500 миллионов рублей при выполнении госконтракта. В этом году доследственная проверка проводилась в отношении заместителя гендиректора Центра имени Хруничева Романа Хохлова. Предположительно, при исполнении госконтрактов было похищено свыше 50 миллионов рублей.