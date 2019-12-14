За прошедшие 11 месяцев в прокат вышли 68 российских фильмов, получивших господдержку. Окупиться из них смогли всего восемь, сообщил РБК. Получается, что на каждые 10 профинансированных картин приходится только только один успешный фильм. Арифметика выходит не самая радужная, а почему так происходит выяснял «360».

Кино не должно окупаться?

В 2019 году больше всего россияне ходили на такие картины, как «Любовницы», «Бабушка легкого поведения — 2», «Трезвый водитель» и «Миллиард». Также смогли заработать создатели «Давай разведемся!», «Балканского рубежа» и «Верности».

Военный фильм «Т-34» принес 522 миллиона рублей. Такая сумма — мизер для хорошего зарубежного кино, но для нашего стала наибольшей за год.

Когда видишь такие значения и соотношения сразу возникает вопрос, а как так получается. Почему иностранные картины могут приносить немаленькую прибыль, а для российской индустрии это большая редкость.

«Важно понять, что государственная поддержка кино вовсе не означает, что кино должно зарабатывать деньги. Когда государство финансирует ту или иную отрасль, оно заботится о том, чтобы отрасль сумела продержаться, выжить и только со временем выйти на какую-то самоокупаемость», — заверил «360» режиссер, продюсер и генеральный директор киностудии «КИТ» Джахонгир Файзиев.

По его словам, при идеальной работе любой киностудии соотношение успешных фильмов к провальным все равно всегда остается одна картина к 10.

«Когда любая киностудия делает рейтинг выше, чем один к 10, например два к 10, это считается грандиозным успехом», — пояснил режиссер.

При этом Файзиев считает, что раскрывать цифры по окупаемости обывателям, которые не посвящены в тонкости индустрии, было чудовищно неправильно. Когда люди видят суммы бюджетов, то начинают думать, что если тебе дали финансирование то ты должен собрать кучу денег.

«Это катастрофическая ошибка. Есть более честный критерий, который я тоже считаю неправильным применять, но он, все-таки, чуть-чуть более честный. Это доля отечественного кино в кинотеатрах, я имею ввиду долю сборов. Сегодня она приближается к 18-20%», — объяснил режиссер.

Источник фото: Marvel

Сегодня российский кинематограф конкурирует с лучшими образцами голливудского и мирового кино. Фильмы выходят в прокат с зарубежными картинами, которые можно назвать даже не верхушкой айсберга, а «сливками» с ее вершины.

«Приходят к нам высокобюджетные фильмы, и мы в год имеем 50 с лишним премьер западного дорогостоящего кино. Стоимость одного из них в лучшем случае в десять раз перекрывает всю стоимость кинематографической субсидии в нашей стране», — подчеркнул Файзиев.

На успех фильма влияет не только большая конкуренция, но и дата выхода на большой экран и даже время года за окном.

«Случилась хорошая погода и люди решили не идти сегодня в кинотеатр. Обещали по телеку показать интересный фильм или спортивный матч — в выходные люди не пошли в кинотеатр <…> Когда на улице снегопад или пробки вы тоже десять раз подумаете, идти в кино или не идти», — отметил режиссер.

Он также добавил, что неокупаемость никогда не означает, что картина вышла плохой. В качестве примера Файзиев привел известный американский фильм «День сурка».

Я не встречал ни одного человека, который не видел фильм «День сурка». На вопрос, видели ли вы «День сурка» мне все отвечают «да». Это происходит на всех континентах и люди разных национальностей об этом говорят. Так вот «День сурка» имел катастрофический неуспех в прокате Джахонгир Файзиев

Не ровня Голливуду

Таких примеров в мире кино тьма, когда фильм становится культовым, но ничего не собирает в прокате. Кинорежиссер, сценарист и продюсер Сарик Андреасян пояснил «360», что некоторые картины просто не подходят для просмотра в кинотеатре, а лучше смотрятся по телевизору. При создании ленты всегда нужно четко понимать, какая аудитория его будет смотреть.

«Если предельно откровенно, кино — это системно убыточный бизнес во всем мире, кроме Голливуда. Европейское кино давно тоже вымерло, кроме фестивального. Давайте по-честному, есть только одна [прибыльная] индустрия и это голливудская. Мы, все остальные, пытаемся как-то в этом выжить», — признался режиссер.

По словам Андреасяна, даже если бы в этом году прибыльных фильмов было не восемь, а больше, число провальных все равно бы превалировало.

«Если 68 фильмов получили финансирование, а в году всего лишь 52 недели уикенда, то уже получается, что на всех нет дат. Уже получается, что большинство из них будут не у дел», — отметил он.

Весь вопрос заключается в господдержке и том, могут ли киностудии привести свою ленту к хорошим сборам.

«Я думаю, что те восемь фильмов, которые окупились — фильмы тех ребят, у которых за спинами телеканалы, собственные СМИ и прочее», — заявил режиссер.

Сейчас система распределения субсидий работает со сбоями, уверен Андреасян. Никто не понимает, почему те или иные фильмы получают деньги и кто за это голосует.

«Можно только надеется, что со временем эта система распределения будет более справедливой и она будет даваться людям. которые действительно могут дать результат», — заключил Андреасян.