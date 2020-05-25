Дело мамы Светы. Почему Ирена Понарошку вступилась за мать-вегетарианку, у которой изъяли ребенка?

В феврале 2020-го вокруг семьи из Кисловодска разгорелся скандал. У Светланы Кондрашкиной забрали полуторагодовалую дочь. По словам органов опеки, девочка была истощена из-за того, что мать-вегетарианка продолжала кормить ее грудным молоком и овощами, но не вводила прикорм. Сейчас за «маму Свету» заступилась телеведущая и блогер Ирена Понарошку. «360» рассказывает, что изменилось в этой истории за три месяца.

В начале этого года у 46-летней преподавательницы Светланы Кондрашкиной забрали дочь. В СМИ писали о том, что девочка находилась в состоянии жуткого истощения, весила вдвое меньше нормы, а все из-за того, что мать не кормила ее мясом. В разных изданиях эту историю рассказывали по-своему: кто-то утверждал, что мать не давала 1,5-годовалой девочке ничего, кроме овощей и фруктов, другие — что только не вводила прикорм, то есть каши и смеси.

Светлана уверена, что дочь у нее забрали несправедливо, ведь она была хорошим ребенком любящей матери, а худоба объясняется наследственностью. Но участковый педиатр относилась к семье пристрастно и считала Светлану плохой матерью. Именно по заявлению врача из больницы девочку забрали в дом малютки.

Мама Света, мы с тобой

С самого начала за женщину многие вступались, говорили о том, что ребенка изъяли незаконно. Даже губернатор Ставрополья Владимир Владимиров говорил о том, что, по его мнению, семью лучше не разлучать, если есть такая возможность. Сейчас за Светлану вступилась известная телеведущая Ирена Понарошку, чтобы обратить внимание широкой общественности на то, что происходит в Кисловодске.

«Светлану не пускали, а когда она приносила сцеженное молоко, медсестры выливали его в раковину. Месяц девочка находилась в больнице, а оттуда ее отправили в детский дом», — написала Ирена в Instagram.

На Светлану Кондрашкину же в это время завели уголовное дело, чтобы лишить ее родительских прав.

Но женщина не отчаивается и хочет вернуть ребенка. Сейчас Светлане Кондрашкиной помогли купить собственную квартиру, чтобы им с дочкой было куда вернуться и чтобы у проверяющих инстанций было меньше претензий.

«Мама готова на все, лишь бы отдали дочь! С помощью добрых людей у нее теперь есть своя квартира! Она не какая-то алкоголичка или наркоманка, она абсолютно нормальная женщина, доведенная до отчаяния», — добавила Понарошку.

Позиция опеки

У социальных служб на эту ситуацию был другой взгляд. Женщина якобы утверждала, что не кормит ребенка мясом именно из-за «приверженности вегетарианской еде», как выразилась заместитель директора кисловодского центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Ольга Тарасова. Кроме того, Светлана якобы отказывалась от детского питания, которое ей предлагали для дочки.

Заместитель главврача детской больницы Кисловодска, где лежала Светлана с дочкой, Ирина Серегина рассказывала, что женщина неоднократно отказывалась от лечения для малышки. По ее словам, девочка поступила в больницу в тяжелом состоянии, причиной которого стало неправильное кормление. Анализы показали анемию и энцефалопатию, из-за этого девочке нужно было переливание крови.

Несмотря на отказы матери, процедуру провели, после этого девочка еще несколько дней лежала в реанимации. Сама Светлана уверена, что причиной этого стало именно медицинское вмешательство. Причем в крайнем случае она готова была согласиться на переливание, но только если бы донором была она сама.

«Когда мне разрешили [посещать дочку], она целый месяц была в памперсах. Я расстегнула памперс и увидела черно-синюю гематому. <…> Я когда приходила, старалась часа на три-четыре надевать только ползуночки, чтобы кожу не натирало, потихонечку она стала приходить в себя», — говорила Светлана.

Больше того, женщина рассказывала, что в больнице у девочки все время были высыпания на коже, похожие на аллергию, хотя дома такого никогда не было. У девочки, по словам мамы, был сильный иммунитет, она была энергичной, бодрой и совсем не болела.

Кто-то мешает семье воссоединиться?

Серегина также утверждала, что в полтора года малышка весила всего 6,3 килограмма, при этом Ирена Понарошку заявила, что это ложь. В деле они нашли много несостыковок и помимо этого.

Медицинскую карту девочки скрывают от адвокатов до сих пор! А на фотографиях для усыновления, сделанных после изъятия, девочка не выглядит ни больной, ни истощенной Ирена Понарошку телеведущая, блогер.

Ирена Понарошку добавила, что Светлана специально легла на обследование «в психологическую клинику, успешно прошла все тесты», чтобы вернуть дочь. Но прямо перед выпиской, по словам Понарошку, на врачей начали давить, чтобы те дали ложное заключение о невменяемости или о том, что женщина сознательно вредила собственной дочери.

Первое оставило бы Светлану на принудительном лечении в психиатрической больнице, а второе отправило бы под суд с лишением родительских прав. Причиной этого ведущая видит нежелание или неспособность чиновников признать свою неправоту, что может привести к увольнениям.