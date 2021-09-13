Охота на россиян за Крым. Дело Франчетти назвали дипломатическим скандалом

Украина заявила, что готовится к экстрадиции россиянина, задержанного в Чехии. Александра Франчетти хотят привлечь к ответственности за «оккупацию» Крыма. Специалисты сомневаются в законности задержания и называют случившееся дипломатическим скандалом. Ведь по такой логике любого россиянина, поддерживающего воссоединение Крыма с Россией, могут задержать за границей и передать Украине.

Экстрадиция Франчетти на Украину

МИД Украины заявил о подготовке к экстрадиции гражданина России Александра Франчетти, задержанного в Чехии. Украинская сторона уже работает над завершением всех процедур, сообщил официальный представитель МИД Олег Николенко.

«Задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Александра Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против нашего государства, в частности участие в российской оккупации Крыма», — рассказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина».

Франчетти являлся участником событий «Крымской весны» и в 2014 году активно поддерживал воссоединение полуострова с Россией. Его задержали в Праге перед вылетом в Россию. Украинская сторона отметила, что это результат согласованных действий украинских и чешских правоохранителей.

Сомнительная законность

При этом сложно сказать, законно ли задержали Франчетти. Нет общемировых правил, с точки зрения которых можно оценить эту ситуацию. В каждой стране — свои законы. Об этом в разговоре с «360» напомнил доцент МГИМО Александр Муранов.

«С точки зрения российского права, его задержали незаконно. С точки зрения украинского — законно. С точки зрения чешского права — скорее всего, законно (чешские законы не знаю). Но раз задержали и если выдадут, если чешский суд не изменит решения об экстрадиции, то, с точки зрения чешского права, это будет правомерно. Нет единого критерия, который позволял бы судить об этом раз и навсегда. В каждый стране свои собственные правила, которые могут между собой радикально отличаться. Поэтому страны и спорят между собой», — пояснил собеседник.

Другой точки зрения придерживается вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. Он уверен, что арест был незаконным: он не был согласован с российской стороной, данные об аресте были закрытыми.

«По факту в международном праве есть норма, которая запрещает экстрадировать человека по политическим мотивам. Уверен, что если у сегодняшних политиков в Чехии есть хотя бы немного ответственности, они не хотят совсем поругаться с Россией, то нашего гражданина отпустят. Задерживать его по политическим мотивам — самое последнее дело», — подчеркнул Ионов.

Как Россия может помочь?

Доцент МГИМО Муранов уверен, что российская сторона может помочь своему гражданину: нанять хороших адвокатов в Чехии, чтобы обжаловать решение об аресте и экстрадиции, разработать позицию, финансово помочь семье при необходимости. Можно апеллировать к международным организациям, если имели место какие-то нарушения при задержании. Есть разные варианты.

Вице-президент Международного комитета защиты прав Ионов рассказал, что на его памяти это первый арест российского гражданина в Евросоюзе по запросу третьей страны в лице Украины. Ионов уверен, что это можно расценивать как серьезный дипломатический скандал.

«Раньше мы наблюдали аресты и незаконные задержания наших граждан в третьих странах по запросу США. Но когда мы видим арест сначала по требованию стран Прибалтики, а теперь и Украины… это становится опасной тенденцией. <…> Думаю, уже сейчас ведутся консультации в рамках обмена мнениями между МИД России и Чехии, чтобы исправить эту ситуацию. Потому что это как минимум дипломатический скандал», — пояснил собеседник.

Охота на россиян

Задержание российского активиста Александра Франчетти в пражском аэропорту является опасным прецедентом, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов. По его словам, теперь никто не может гарантировать россиянам спокойного отдыха за границей. Ведь произошедшее — наглядный пример того, как человека могут задержать за пост в соцсетях в поддержку российского Крыма.

«Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после „Крымской платформы“ и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей», — процитировало политика агентство РИА «Новости».

Правда, прецедентом это назвать сложно, считает Муранов. По его словам, это уже могло произойти в любой стране, без конкретного случая в Праге.

«Прецедентом это называть не следует. Прецедент — авторитетная ситуация или то, что может стать обязательным для других. А здесь обязательности быть не может для других стран. Правда, неким примером все же стать может там, где разделяют позицию Украины, а не России», — заключил собеседник.