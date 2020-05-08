Дело движется к финалу. Заочно арестованы подозреваемые в убийстве основателя сети «Партия»

Суд заочно арестовал четверых обвиняемых в убийстве основателя магазинов «Партия» Александра Минеева. Он владел недвижимостью в элитных районах Москвы и обладал состоянием в миллиард долларов. О запутанном деле — в материале «360».

Басманный суд Москвы заочно арестовал президента Федерации киокусинкай Республики Дагестан Сарудина Багаудинова, экс-адвоката Игоря Лесковского, бизнесменов Александра Винса и Екатерину Яковлеву.

Багаудинова считают одним из организаторов преступления. Согласно материалам дела, его обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц, отмывании денег в особо крупном размере и мошенничестве.

Яковлева и Винс, помимо соучастия в убийстве, обвиняются в афере с имуществом Минеева, а Лесковский — в отмывании денежных средств.

Всех фигурантов объявили в международный розыск.

Убийство миллиардера

Убийство Минеева стало одним из наиболее резонансных преступлений последних лет. Покушение произошло в январе 2014 года в подмосковном Королеве. Основателя «Партии» расстреляли из автомата в его собственном внедорожнике. В конце того же года следователи сообщили о причастности к преступлению бывшей главы юридической службы Минеева Юлии Егоровой. С самого начала основной версией преступления была попытка завладеть недвижимостью сети «Партия».

Сеть начиналась с первого в Москве супермаркета электроники. Широкую известность приобрел его слоган: «Вне политики, вне конкуренции». В 1997 году Минеев открыл сеть «Домино», торговавшую дорогой мебелью, одеждой, обувью и товарами для дома. К середине 2000-х «Партия» вошла в топ-200 крупнейших непубличных российских компаний.

К 2013 году предприниматель свернул бизнес и начал сдавать 110 тысяч квадратных метров торговых площадей в аренду. Стоимость недвижимости на тот момент оценивалась в миллиард долларов. Всего Минеев владел торговыми площадками в 21 ТЦ.

Его элитная недвижимость оценивалась в 700 миллионов долларов. У предпринимателя были квартиры на Кутузовском проспекте, Рублевском шоссе, Старой и Лубянской площадях в Москве.

Закат бизнеса

Все торговые площади были оформлены на 18 ООО, управлявшихся офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах. Их учредителем выступала гонконгская офшорная компания Crazy Dragon. Через нее деньги от аренды поступали на счета управляющей компании «Евразия».

Сам Минеев, отойдя от активного бизнеса, переехал в Великобританию. Во время отсутствия бизнесмена завладеть его недвижимостью, по данным следствия, решил бывший десантник Дмитрий Куриленко, называвший себя генералом Службы внешней разведки. Куриленко подговорил гендиректора «Евразии» Юлию Егорову похитить правоустанавливающие документы всех ООО. В результате преступники сменили собственников и директоров в бизнесе Минеева. Crazy Dragon зарегистрировали на панамскую компанию FORUS Corporation. Оставшийся ни с чем бизнесмен вернулся в Россию и обратился в полицию. Однако вскоре был убит.

В 2015 году следователи заявили, что к убийству причастны предприниматель Михаил Некрич и его деловой партнер, бывший зять Бориса Березовского Георгий Шуппе. Оба были заочно арестованы. Британский суд отказал России в экстрадиции Шуппе, итальянский принял такое же решение в отношении Некрича.

Что было после убийства

За убийством потянулась запутанная цепочка уголовных дел. В мошенничестве с активами убитого Минеева заподозрили также его партнера по «Партии» Константина Ванькова. Вскоре после убийства, в марте 2014 года, он подтвердил на допросе, что владельцем Crazy Dragon был Минеев, а он лишь зарегистрировал эту офшорную компанию. Вскоре Ваньков улетел за границу и прислал следователям заявление, в котором утверждал, что до ноября 2014 года был единственным владельцем Crazy Dragon, после чего продал эту компанию Александру Шибакову и Александру Каледину — директорам других офшоров Минеева.

Шибакова и Каледина арестовали в конце 2018 года вместе с адвокатом Вадимом Ведениным, участвовавшим в сделках.

Ванькова и бывшего финансового директора Минеева Сергея Тарасова объявили в международный розыск. Недвижимость Александра Минеева, переоформленную на других лиц, передали на временное хранение его родственникам.