29 сентября российский музыкант Андрей Лысиков отмечает свой 50-летний юбилей. Широкой аудитории он известен как Дельфин — один из первых хип-хоп-исполнителей в стране и основатель одноименного сольного проекта. Дельфин стал популярным в 90-е. Вот только в отличие от большинства звезд тех времен он до сих пор собирает стадионы и привлекает новых слушателей. В чем его феномен?

Тайна Дельфина

Андрей Лысиков получил свое прозвище в юности: он занимался брейк-дансом, и у танцоров было принято давать друг другу клички. Лысикова стали звать Дельфином за пластичность движений. Первые стихи он начал писать в 18 лет, тогда же вместе с двумя приятелями решил основать альтернативный хип-хоп-коллектив «Дубовый Гаайъ», который спустя два года (в 1991 году) расформировался.

Тогда же Дельфин вошел в состав хип-хоп-группы «Мальчишник», где читал рэп. С его приходом группа серьезно поменяла свое направление, начав делать более модную для своего времени музыку. Одним из первых хитов, написанных Дельфином для «Мальчишника», стала песня «Секс без перерыва», которая вызвала скандал. Группа исполнила ее в эфире «1-го канала Останкино», за что попала в черные списки на всех государственных радиостанциях и телеканалах.

Группа распалась в 1997 году, однако к тому моменту Дельфин уже занимался сольной карьерой. За месяц до официального объявления о конце «Мальчишника» он выпустил первый дебютный альбом «Не в фокусе». Несколько песен попало на радиостанции, но настоящую популярность ему принес следующий альбом «Глубина резкости» — музыкант выпустил его в сентябре 1999 года.

С тех пор его творчество продолжало привлекать все больше поклонников. Андрей Лысиков не раз выступал на различных фестивалях, в том числе «Нашествии», принял участие в съемках фильма, выпустил запись концерта на DVD, а также получил литературные премии «Триумф» в номинации «Поэтический гений» и «Степной волк» в номинации «Поэзия на музыку». Его альбомы не раз попадали в топы популярных, а самого Дельфина называли одним из сильнейших поэтов в хип-хопе.

Не такой, как все

Даже спустя 30 лет после начала сольной карьеры Дельфин собирает концерты. В отличие от многих музыкантов 90-х он продолжает оставаться популярным — его слушают не из-за ностальгии. «360» пообщался с музыкальными критиками, чтобы разобраться, с чем это связано.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко рассказал, что с первого появления на сцене у Дельфина была своя манера исполнения. Он создавал глубокие, осмысленные тексты, которые были понятны молодежной аудитории. Андрей Лысиков сам был молодым, поэтому писал про то, что трогало таких же, как он.

«Это, скажем так, и западало. Сами по себе у него тексты были не такие, как сейчас для молодежи: два прихлопа, три притопа. У него они все-таки более содержательный характер носили. Поэтому и до сих пор они пользуются популярностью. И то поколение, которое воспитывалось на песнях Дельфина, — они же сейчас и слушают их. Это такая тенденция: то, что ты слушал, когда был молодой, всегда будет ближе», — отметил он.

Рудченко подчеркнул, что Дельфин сильно отличался от других музыкантов даже внешне. Когда вся эстрада использовала гламурно-конфетные, яркие цвета, у Дельфина все было более выдержанное — темные, аккуратные оттенки.

«И в целом, когда артист выходил на сцену, из этой мишуры 90-х он выделялся и внешне, и был близок по существу своих песен. У него была такая определенная тематика, которой он цеплял, и он до сих пор пишет в этом ключе. Там были определенные смысловые вещи, которые некоторые назвали бы созданными в наркоманском угаре или в алкогольном опьянении. Крайности. Это тоже такое молодежное бунтарство — но оно же как раз описывает те состояния, которые люди проходили в тот момент, когда его слушали», — подчеркнул Рудченко.

Музыкальный критик, журналист и телеведущий Илья Легостаев отметил, что в то время хип-хопом практически никто не занимался — «Мальчишник» и Дельфин были одними из первых.

«Было еще несколько групп, но они были в андеграунде. А это был коллектив, который использовал другие музыкальные технологии, совсем непонятные, на первый взгляд, нашему слушателю. Но которые превратились в такие бойкие хиты. Это их отличало — никого другого такого не было», — подчеркнул он.

Талант, хиты и харизма

Илья Легостаев добавил, что Андрей Лысиков стал популярным прежде всего благодаря своему таланту.

«Прежде всего Андрей — талантливый поэт. В его песнях текстовая составляющая очень важна, и она ставится на первое место. И строчки, которые он подбирает к музыке, попадают точно в цель — в его аудиторию, которая становится все шире и шире», — сказал он.

Легостаев подчеркнул, что при создании музыки Дельфину помогают другие люди, однако свои стихи он всегда пишет сам. И несмотря на большое количество песен, для которых он создал стихи, они до сих пор остаются очень точными. Когда он ушел в сольную карьеру после «Мальчишника», его композиции сильно изменились. В своем сольном проекте Лысиков стал гораздо серьезнее. Когда он выпустил альбом «Глубина резкости», он превратился в одного из героев альтернативной музыки.

С тех пор как автор и как исполнитель он постоянно идет в гору — так бывает не со всеми. Он работает в бизнесе, где все строится на хитах и харизме. Харизмы у него не отнять, не отнять и умения делать хиты. Несмотря на то, что он иногда довольно жестко подает свои мысли, это всегда имеет очень внятный и законченный вид, быстро читается и принимается аудиторией Илья Легостаев.

Музыкальный критик отметил, что с самого начала Дельфин был сам по себе. Его музыку очень сложно отнести к какому-то музыкальному течению или направлению, трудно определить стиль.

«Он всегда сам по себе, и, наверное, поэтому он и имеет успех у своей аудитории. Потому что он ни с кем не конкурирует, его совершенно невозможно ни с кем сравнивать. То, как он пишет, как подает музыкально — он абсолютно самодостаточен и уникален, что для артиста большая редкость и огромная заслуга», — заключил Легостаев.