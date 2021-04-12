Депутаты хотят решать, можно ли россиянам делать покупки с животными. Кому нужен такой закон?

В Госдуму внесли проект закона, который позволит решить, можно ли пускать в общепит и продуктовые магазины покупателей с животными. В ответ депутатам предложили подумать о реальных проблемах россиян. Но анафилактический шок из-за аллергии на собачью шерсть тоже может оказаться для кого-то серьезной проблемой.

Депутаты из Санкт-Петербурга внесли в Госдуму законопроект о правилах посещения магазинов и кафе с животными. Парламентарии считают, что правительство Российской Федерации нужно наделить полномочиями разрешить или запретить россиянам ходить за покупками или на ланч с домашними любимцами.

В пояснительной записке депутаты приводят в пример граждан, имеющих при себе собак мелких пород. Те не расстаются с четвероногими при посещении не только общепита, но и продуктовых магазинов. При этом «граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов».

Это загрязняет тележки и корзинки продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим, считают петербуржские законотворцы. Правда, еще больше покупателей размещают в тележках своих детей, которые стоят там ногами в уличной обуви. Но запрещать детей еще не решили.

Хотя мировой опыт есть: в магазинах оптовой сети Metro запрещено пропускать в торговый зал детей младше 10 лет. А тех, что старше, родители обязаны сопровождать во время любых перемещений по магазину. И посетители, в которых хоть раз врезался тележкой ребенок, совсем не против такого решения.

Есть много актуальных проблем

Председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская честно призналась «360», что не понимает, почему депутаты не берутся за насущные и более серьезные вопросы. Ведь решение таких проблем поможет создать комфорт в жизни и горожан, и жителей села.

«Меня животные не раздражают и не пугают. О маленьких собаках и разговоров нет, они обычно на руках у своих хозяев. Тут нет ничего противоестественного и антисанитарного. Никогда не видела каких-то конфликтов из-за того, что человек пришел со своим питомцем», — сказала Галина Козловская.

А для более крупных собак должно быть организовано место, где их можно привязать на время ожидания хозяев, сказала председатель Общества потребителей. Она отметила, что такие правила должен разрабатывать санитарно-эпидемиологический надзор. Но непременно с любовью к людям и животным.

«Вопрос, который стоило бы решать: лающие днем и ночью собаки, которые действительно мешают соседям. И есть еще масса проблем, которые нужно решать сегодня. Поэтому меня удивляет наша дума. Хотелось бы, чтобы она занималась чем-то более серьезным», — сказала Галина Козловская.

Закон о лающих собаках депутаты Санкт-Петербурга тоже приняли. Если питомцы будут выть, лаять и издавать звуки, которые нарушают покой соседей ночью, а также в выходные и праздничные дни, с 08:00 и 12:00, владельцев оштрафуют на сумму от 500 до пяти тысяч рублей. Закон вступит в силу 22 апреля этого года.

Не всем удобно

Ресторатор, соучредитель и совладелец сети ресторанов «Чайхона №1» Алексей Васильчук рассказал «360», что хотя он лично против посещения мест общего пользования с животными, в его заведениях нет таких запретов.

«Лично я не очень это приветствую. Понятно, что с одной стороны выступают любители животных, но с другой стороны есть люди, у которых может быть аллергия. Плюс это не совсем гигиенично. Но все попытки ограничений сразу же воспринимались достаточно остро. Поэтому из уважения к нашим гостям пока мы идем навстречу», — пояснил ресторатор.

Речь идет только о небольших питомцах — крупных все же просят оставлять за дверью. Алексей Васильчук отметил, что в мировой практике ресторанного бизнеса также уже практически нет запретов на визиты с домашними любимцами. Ресторатор сказал, что лучше все же давать владельцам заведения самим выбирать нормы посещения для клиентов.

Отвечает человек

Это не первый закон о животных, который был предложен в последнее время. Например, в конце марта челябинские депутаты выдвинули законопроект об обязательной регистрации и учете домашних животных. Сейчас парламентарии предлагают на государственном уровне решать вопрос о допуске животных в общепит и продуктовые магазины.

Однако во всех этих инициативах отсутствует человеческий фактор, а именно ответственность хозяина животного. Поведение любого питомца — лишь отражение его встречи с человеком. Ведь если хозяин следит за своим питомцем, он не станет позволять ему пачкать корзину или как минимум извинится и предложит оплатить уборку.

Правда, такое поведение редкость. А воспитывать людей слишком сложно и утомительно. Проще издать закон. Неважно, кого он в итоге поддержит, главное — он обеспечит четкое разграничение свобод и обязанностей, раз сами владельцы животных не всегда могут это сделать.