Минздрав РФ не поддержал прозвучавшие в СМИ призывы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), и проводить операции по прерыванию беременности в «абортариях», подчиненных Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Пресс-служба ведомства сообщила, что проводимые мероприятия уже дают ощутимые результаты. В результате внедренного в 2012 году комплексного подхода к вопросу за 2019 год число абортов снизилось на 29,9 тысяч случаев, на 11%. За последние пять лет — на 182,1 тысячи или на 41%.

С предложением вывести аборты из полиса ОМС выступили представители общественного движения «Мужской путь». По их мнению, мера положительно скажется на демографической ситуации. Активисты считают, что необходимо также сформировать у женщин стойкое неприятия искусственного прерывания беременности.

«Аборты за счет ОМС, которые бесплатны для человека, делают их доступными. Это негативно сказывается на демографии, ведет к вымиранию русского народа», — председатель совета общественного движения «Мужской путь» Андрей Брезгин.

Главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Олег Аполихин считает, что этого недостаточно. «Расчлененка» должна стать неприемлемым и социально негативным явлением.

«Вывести аборты из зоны ОМС или ДМС — это моменты, на мой взгляд, недостаточные. Мы должны четко определить рейтинг действий, которые связаны с абортированием», — заявил специалист.

Аполихин также предложил создать специальные заведения для проведения абортов, перестать называть их «медицинской помощью», и тех, кто их проводит, не называть врачами.

Врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая сообщила «360», что хорошо знает Аполихина как очень разумного человека и очень хорошего специалиста.

«Он реально болеет за демографию, и у него, конечно, может быть собственное мнение как у любого из нас. Аполихин ищет выходы из ситуации, когда страна летит в демографическую яму. Мы каждый год теряем город с населением в 360 тысяч человек. В такие моменты уже не знаешь, за что хвататься», — сообщила Буцкая.

По ее мнению, решение вопроса лежит в разных плоскостях и искать ответы следует везде.

«Не могу сказать, что это верное решение. Женщину нельзя лишать права на принятие решения. Ситуации разные могут быть. При абортах без медицинских показаний порой бывают такие жизненные ситуации! Организации, которые занимаются противоабортной деятельностью, даже они не выступают за полный запрет абортов», — подчеркнула врач.

Она напомнила, что, по подсчетам экспертов, кривая рождаемости в России до 2035 года будет идти только вниз.

Возможно, последуют непопулярные решения. Государство сейчас только гладит по головке, дает и дает. Пока этот вопрос обсуждается, но он не имеет решения Татьяна Буцкая Врач-педиатр, председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей»

Законопроекты, запрещающие аборты ради повышения рождаемости периодически вносятся в Госдуму России с 2011 года. Проекты разрабатывались с поддержкой Русской православной церкви, которая традиционно занимает в этом вопросе негативную позицию.

При этом, существуют четкие данные, которые отрицают прямую связь абортов с рождаемостью. Например, профессор кафедры семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников указывал, что в 1980-е годы на показатели рождаемости никак не влияли 4,6 миллиона сделанных абортов.

Ситуация несколько улучшилась в 2006 году за счет появления маткапитала, но в 2016 году начался новый спад. Люди хотят сохранить привычный уровень жизни и не торопятся заводить детей. Синельников также уверен, что рождаемость напрямую связана с числом официальных браков: чем их больше, тем больше рожденных детей.

После 1988 года число абортов, по данным старшего научного сотрудника Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Елены Кочкина, начало постоянно снижаться.

«Официальные данные за 1990 год: 4,1 миллиона абортов, или 205 абортов на 100 родов, в 2018 году — 661 тысяча абортов, или 38 абортов на 100 родов. С 1998 до 2018 год ежегодное их число уменьшилось почти в восемь раз. В 2007 году число родов в России превысило число прерванных беременностей, такого не происходило несколько десятилетий», — сообщила Кочкина.

Эксперты считают, что наибольшую роль в сокращении числа абортов играет контрацепция. Есть и другие факторы — число женщин детородного возраста, психологические и культурные особенности, развитие инфарструктуры.

Кочкина напомнила, что треть российских семей проживает в бедности. Поэтому молодое поколение не торопится менять свои репродуктивные установки.

В Советском Союзе аборты были легализованы 16 ноября 2020 года. Россия стала первой в мире страной, где прерывание беременности узаконили на государственном уровне.