Декорации редко губят актеров. Почему Большой театр стал исключением?

Во время спектакля «Садко» в Большом театре погиб актер. Это произошло при опускании декораций. Есть мнение, что погибший был пьян или попросту не смог в нужный момент сделать шаг в сторону. Неужели все происходит настолько быстро, что среагировать оперативно сложно?

Последний спектакль в жизни

Актер Евгений Кулеш скончался от удара по голове: на него опустилась декорация во время спектакля «Садко». Коллеги пытались предупредить мужчину, но он не услышал их из-за шума. Сначала СМИ писали, что декорация рухнула на сцену, но после очевидцы объяснили, что она опустилась как обычно и никакого падения не было.

На видео, которое опубликовала газета «Известия», показано, что декорация поменялась достаточно медленно. Однако она опускалась со скоростью 1,5–2 метра в секунду, поэтому у актера было не так много времени, чтобы среагировать. Изначально актер должен был вынести стул на сцену и отойти вправо или влево, однако он сделал шаг назад и оказался прямо под декорацией, стремительно двигающейся вниз.

Его коллеги сразу же среагировали и начали звать на помощь. Но Кулеш умер до приезда врачей. После произошедшего зрителей попросили покинуть зал, а через полчаса и вовсе отменили спектакль. Сначала зрители не поняли, что произошло, тем более из зала увидеть это было невозможно. Кроме того, многие подумали, что все происходящее — часть постановки.

Кто виноват

Звучали версии, что артист, вероятно, перепутал на сцене, куда ему нужно было идти. Нужно было к зрителям, а он почему-то пошел назад. Несмотря на то, что находиться в глубине сцены в тот момент было очень опасно по техническим причинам, актер этого не учел.

По мнению народного артиста России Николая Цискаридзе, артист Большого театра погиб из-за плохой работы менеджмента культурного учреждения. Театральный художник Павел Каплевич рассказал «360», что слышал и другую версию — мол, погибший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Собеседник отметил, что до этого случая раньше в театрах не было ничего подобного.

«Думаю, что что-то в это время было с самим человеком. То есть это его проблема, не проблема театра. Это проблема человека, который был не в состоянии отойти или не скоординировался. И это не проблема декораций. По технике безопасности декорация опускается, в это время человек должен отойти, а он не отошел. В театре все декорации опускаются и поднимаются», — объяснил он.

Как в театрах меняют декорации

Каплевич объяснил, что в театральной среде есть понятие «голова», обычно все всегда кричат «голова», когда что-то опускается. В другом случае процесс должен быть очень натренирован.

«В театре все знают, что во время спектакля что-то опускается, в театре всегда сверху что-то опускается. Если человек неспособен в этот момент отойти, это его проблема полностью. Такие ЧП случаются крайне редко», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что на сцене бывает все что угодно, но про то, что люди не успевают отойти, он не слышал никогда. Он также не помнит, чтобы декорация кого-то ударила.

«Наверное, бывает, в касках ходят, когда идет перемена декораций, одни декорации снимаются, другие вешаются. Дело в том, что все это должно быть натренировано. Это же не премьера спектакля, уже прошло 10–15 спектаклей. Они все это уже умели», — рассказал собеседник «360».

Поэтому этот процесс произошел не первый раз. И все прекрасно знали, что нужно отойти в этот момент, но актер замешкался. А почему так произошло, пока неизвестно.

В Большом театре факт гибели актера сразу же подтвердили. В администрации добавили, что тесно сотрудничают со следствием и приводят им все данные, которые необходимы для выяснения причин случившегося.

На место прибыли следователи, они занимаются выяснением обстоятельств. В администрации Большого театра пообещали зрителям, что прерванная опера «Садко» будет дана в другой день. Однако сегодня стало известно, что театр решил отменить спектакль «Садко» 10 октября, сообщил РБК. Билеты можно вернуть в кассы.