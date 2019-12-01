Декабрьские перемены. Какие важные законы вступят в силу до конца года

Новые законы вступят в силу в декабре. Россияне почувствуют изменения в ряде сфер — от образования до экологии. Самые важные изменения — в материале «360».

Что нового?

Ограничения МФО

В России с 1 декабря в силу вступит закон, запрещающий микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы со ставкой выше одного процентного пункта в день (или выше 365% в год). Закон также ограничивает максимальный объем задолженности — он не должен превышать 200% от займа.

Новые «клиенты» списка запрещенных веществ

В России существует список запрещенных веществ, оборот которых либо ограничен, либо вовсе запрещен. С декабря это перечень увеличится — в него попадут препараты теандадол, тропикамид, использующиеся офтальмологами для осмотра глазного дна. А также препарат прегабалин — противоэпилептическое средство.

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Распределение новоявленных медиков

Вернется система распределения выпускников вузов. Теперь медиков, которые учились на бюджетном отделении, будут направлять в муниципальные и государственные медицинские учреждения. Эта система появилась еще в СССР и не раз возвращалась в виде идей со стороны работников отрасли. Распределение выпускников нужно, чтобы заполнить недостаток медицинского персонала разного уровня в регионах. В последний раз с идеей вернуть распределение выступила заведующая поликлиникой из Рославля (Смоленская область) во время прямой линии с Владимиром Путиным.

Специалисты из области медицины полагают, что такая «сортировка» врачей — «крепостное право» для врачей, которое убьет в них все стремления.

Маркировка новых товаров

В России появится обязательная маркировка товаров на некоторые новые группы изделий. С 1 декабря таким образом начнут помечать автомобильные шины и покрышки, фотоаппараты, духи и изделия легкой промышленности — пальто, постельное белье, блузки и так далее.

Маркировки помогут уменьшить количество нелегальных товаров в магазинах. У покупателя появится возможность отследить всю историю продукта — от производства до прилавка.

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Автомобильная экология

Для автомобилистов тоже есть определенные изменения. 21 декабря в Техрегламент Таможенного союза добавят шестой экологический класс для транспорта. Стандарт «Евро-6» (ранее максимальный в России был «Евро-5») подразумевает более жесткие экологические ограничения.

Экологические стандарты регулируют содержание вредных веществ в выхлопных газах. Стандарт «Евро-6» предполагает, что их концентрация в газах должна быть менее 130 граммов на километр пути. Правила, которые в Европе действуют еще с 2015 года, в России коснутся легковых и грузовых автомобилей. Однако появление в стране нового экокласса не означает появление каких-либо ограничений для машин стандартов «Евро-4» и «Евро-5».

Компенсация в воздухе

В конце декабря, 28 числа, максимальные размеры выплат компенсаций за вред, причиненный в связи с авиаперевозкой пассажиров и багажа, изменят.

Выплаты выразят в «специальных правах заимствования» (СПЗ). Это условная расчетная единица, используемая Международным валютным фондом. Ее курс на 28 ноября составил 87,9 рубля.

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Последний раз рамки ответственности авиакомпании пересматривали 10 лет назад — в 2009 году. По новым правилам, размер выплат за смерть или увечье пассажира увеличился на 13,9% — до 128 821 СПЗ (ранее 113 100). Таким образом, компенсация семье в случае смерти родственника по вине авиакомпании составит более 11 миллионов рублей.

Что нужно успеть?

Реструктуризация ипотеки

До конца года россияне в сложной финансовой ситуации еще могут заключить договоры реструктуризации ипотеки в рамках программы помощи заемщикам. После этого программа завершится.

Заявление могут подать родители, у которых более трех детей или ребенок-инвалид, а также пары до 35 лет, имеющие как минимум одного ребенка.

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Налоги до 2 декабря и изменение суммы взыскания

До 2 декабря включительно россияне должны оплатить все налоги за 2018 год: транспортный, земельный и на имущество физических лиц.

Если по разным причинам рассчитаться с государством не удалось, то придется какое-то время (до уплаты в полном объеме плюс пени) побыть должником. В то же время с 1 декабря 2019 года изменится минимальная сумма взыскания долгов — она увеличится. Другими словами, если раньше порог составлял 1,5 тысячи рублей, то с 1 декабря списывать деньги будут лишь в случае, когда сумма долга превысит три тысячи рублей.