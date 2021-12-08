Россиянам перечислят декабрьскую зарплату раньше срока. Но деньги до Нового года получат не все

Если Новый год ожидают большинство россиян, то зарплату перед праздниками с нетерпением ждут решительно все. Тем, кто получает деньги раньше 10-го числа, переведут зарплату за декабрь раньше обычного срока.

Зарплату перечислят до 30 декабря

Согласно российскому законодательству, работодатель обязан выплатить своим сотрудникам зарплату за декабрь до наступления каникулярных дней, то есть не позднее 30 декабря 2021 года. При этом неважно, будут работники предприятия трудиться во время всероссийских каникул или отправятся отдыхать.

Однако раньше времени деньги получат не все, а лишь те, у кого в графике зарплаты за вторую часть месяца с первого по 10-е число. Если же срок выплат приходится на более поздние даты каждого месяца, то зарплата придет уже после праздничных каникул — с 10 января 2022 года.

Зарплата после Нового года

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков в разговоре с «360» отметил, что перед январскими праздниками многие работодатели выплачивают зарплату за декабрь раньше положенного срока. На стороне людей и законодательство, и политика большинства компаний. Кроме того, в новогодние дни большинство банков не работает.

«Все стараются до январских праздников выплатить зарплату за декабрь в декабре — это единственный месяц в году, когда в том же отчетном периоде сотрудник получает свою зарплату. Многое зависит от политики компании: важно, на какую дату внутренним локальным документом установлена выплата заработной платы», — уточнил Сергей Песков.

Он подтвердил, что если выплата заработной платы приходится на нерабочие дни, работодатель будет выплачивать деньги сотрудникам в декабре. Однако зачастую срок выплат находится в интервале от 10-го до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и тогда зарплату могут перечислить уже в новом, 2022 году.

Увеличены МРОТ и прожиточный минимум

С 1 января 2022 года в России увеличат минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. МРОТ по предложению президента РФ Владимира Путина вырастет до 13 890 рублей — это должно будет способствовать обеспечению повышения заработной платы порядка 2,7 миллиона работников.

Прожиточный минимум на душу населения достигнет 12 654 рублей. Численность россиян, чьи доходы ниже границы бедности, по итогам третьего квартала 2021 года снизилась до 16 миллионов, то есть 11% населения. Это связывают с восстановлением экономической активности, ростом зарплат и социальных выплат.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в третьем квартале 2021 года составила 54 тысячи 133 рубля, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Также выросла доля доходов от предпринимательской или производственной деятельности на 0,5% — с 5,4 до 5,9% в структуре доходов.