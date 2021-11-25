Декабрь принесет отключение «серых» SIM-карт. А борьба с мошенниками выйдет на новый уровень

В начале зимы некоторые россияне могут столкнуться с отключением SIM-карт, а по решению Центрального банка мошеннические интернет-ресурсы станут блокировать до решения суда. Цены на продовольствие могут подняться, но появится больше возможностей для путешествий за границу.

Отключение SIM-карт

В России с 1 декабря могут отключить корпоративные SIM-карты. Согласно поправкам в закон «О связи», принятым в 2020 году, у каждого номера должен быть свой владелец, поэтому организации должны были зарегистрировать корпоративные средства связи на «Госуслугах». Сотрудники могут самостоятельно зарегистрировать карту, для этого им достаточно в личном кабинете заполнить заявление, и после проверки оператором SIM-карту активируют.

Всего в России насчитали 32 миллиона бесхозных SIM-карт, но, по данным «Госуслуг», на портале уже подтвердили 13,3 миллиона. Отключение может нанести удар по малому и среднему бизнесу, а операторы рискуют потерять часть выручки.

Дактилоскопия для мигрантов

С 29 декабря трудовые мигранты, приезжающие в Россию на долгий срок, будут должны сдать отпечатки пальцев и получить карту с фотографией и чипом. Документ имеет форму пластиковой карточки, он будет содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол и идентификационный номер иностранца. На карточке также будет бесконтактный чип с электронным изображением отпечатков пальцев рук.

Документы, подтверждающие прохождение мигрантами дактилоскопии и фотографирования, занесут в специальный журнал учета поступления бланков документов.

Борьба с мошенниками

С 1 декабря мошеннические интернет-ресурсы будут блокироваться во внесудебном порядке. Это позволит в короткие сроки ограничить доступ к сайтам финансовых пирамид и других злоумышленников, которые представляются финансовыми организациями, и сократить денежные потери граждан от действий злоумышленников.

Теперь Центральный банк сможет также обратиться с ограничением доступа к сайтам, которые распространяют данные о неправомерном доступе к информационным системам кредитных или некредитных финансовых организаций.

Инфляция

Аналитики не исключили повышения цен в декабре в среднем на 8,2-8,3%. Росту стоимости продовольствия будут способствовать увеличенные затраты производителей и сохранение глобальной инфляции на высоком уровне. Последняя появилась из-за проблем с логистикой на фоне высокого спроса. На инфляцию также повлияют ослабление рубля из-за обострения геополитической ситуации и рост цен на бензин.

Ранее Центральный банк прогнозировал инфляцию в диапазоне 7,4-7,9%. Однако по прогнозам, снижение инфляции произойдет только в 2022 году.

Возобновление полетов

С начала нового месяца начнутся регулярные рейсы на Кубу, в Катар и Мексику. Также возобновится авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией. Увеличится число полетов в Италию, Вьетнам, Киргизию, Азербайджан и Казахстан.

С 12 декабря россиян ждет возобновление железнодорожного сообщения с Финляндией. Доехать до Хельсинки можно будет из Санкт-Петербурга, но все санитарно-эпидемиологические требования продолжат действовать.