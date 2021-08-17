Соседи затопили квартиру. Необходимые действия в инструкции

С затоплением квартиры сталкиваются многие россияне. Это неприятное явление может нанести ущерб жилищу и измотать жильца юридическими перипетиями. Чтобы получить ремонт или компенсацию, нужно не впадать в панику и сделать несколько шагов.

Житель многоквартирного дома может столкнуться с распространенной и неожиданной проблемой — затоплением квартиры. И зачастую в бедствии виноваты соседи сверху. Потоп может ограничиться пятном на потолке, а в некоторых случаях квартиру спасет только полноценный ремонт. Чтобы получить компенсацию и минимизировать ущерб, нужно ответственно подойти к вопросу.

Первые действия

Если вы заметили водяные пятна на потолке и стекающую по стенам воду, то не нужно впадать в панику. Адвокат, юрист в сфере ЖКХ Юрий Нетреба напомнил «360», что необходимо сначала сфотографировать и сообщить в управляющую компанию о факте затопления, чтобы та составила акт.

Это будут те первичные доказательства, которые лягут в основу судебного разбирательства в дальнейшем Юрий Нетреба.

Этот шаг поможет оценить характер ущерба, но самое главное — понять, в чем вина либо управляющей компании, либо собственника.

Не стоит забывать и про коммуникацию между людьми. Юрист широкого профиля Сергей Богатов также добавил, что нужно обязательно созвониться с соседом и вызвать ЖЭК.

«После того, как все высохло, делается оценка», — отметил специалист.

Оказывается, далеко не во всех случаях вина лежит на соседе. Юрий Нетреба объяснил, что в потопе становится виновной управляющая компания, если прорыв произошел в стояке или его ответвлении до первого запирающего устройства. Если же прорыв произошел в районе батареи, то ответственность лежит на собственнике.

Еще один важный шаг: после определения причины потопа нужно обращаться за взысканием убытков в досудебном порядке, а также обратиться к управляющей компании — и последняя предоставит доказательства виновности. Тому, кого признают виновным, будут предъявляться требования.

И уже после этого можно проводить экспертизу по установлению стоимости поврежденного имущества. Нетреба также отметил, что собственник может оценить ущерб самостоятельно и обратиться с требованиями к виновнику. Для оценки первоначального ущерба можно провести независимую экспертизу.

«Но суд не будет полагаться на нее, потому что необходимо предъявить экспертное заключение, когда от эксперта взяли подписку о проведении экспертизы. То есть этот человек уже будет отвечать за некорректные данные, поэтому суд основывает свое решение только на судебной экспертизе», — добавил юрист.

Он отметил, что в досудебном порядке можно обращаться в независимые инстанции.

Приготовления к суду

Далеко не всегда после потопа пострадавший обращается в суд. Сергей Богатов объяснил, что вопрос о последствиях затопления можно урегулировать без суда, но если с соседом не удается договориться, тогда подается иск в инстанцию.

Но для этого пострадавшему придется соблюсти некоторые условия. Юрий Нетреба отметил, что должен быть соблюден порядок досудебного урегулирования, нужно написать текст искового заявления и приложить все доказательства виновности соседей сверху и обозначить сумму причиненного ущерба.

Пострадавшему придется готовиться к длительному процессу для получения компенсации. Юрист заверил, что такие дела рассматривают от полугода и больше.

«Поэтому часто люди решают это досудебно с управляющей компанией, которая устраняет повреждения, либо досудебно выплачивает денежные средства, потому что в ходе судебного разбирательства могут назначить штраф по закону „О защите прав потребителей“», — отметил эксперт.

Дьявол в деталях

Поскольку процесс получения компенсации может затянуться на долгое время, то пострадавшему стоит обратить внимание на некоторые неочевидные детали после затопления в квартире, например, на долгосрочные последствия от потопа. Сергей Богатов рассказал, что о таких нюансах нужно написать в акте о затоплении.

Надо изначально указать в акте возможные и скрытые последствия, которые проявятся в будущем. Если же это все же стало последствием, то делается оценка Сергей Богатов.

В дальнейшем можно попытаться защитить свое жилище от затопления. Сергей Богатов напомнил про использование страховки, однако и здесь есть свои нюансы.

«Страховые при прочих равных отказываются от возмещения. Но как вариант можно к ней прибегнуть. Это, наверное, универсальный вариант решения этой проблемы», — заверил юрист.